Официально! Украина с 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина

Карантинные ограничения усилят для невакцинированных граждан

Украина с четверга, 23 сентября, официально переходит в "желтую" зону эпидемических ограничений.

Соответствующее решение приняла во время заседания Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Помимо обязательного ношения маски и требования соблюдать дистанцию в 1,5 метра в помещениях, также вводятся следующие запреты:

массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра;

кинозалы и залы других учреждений культуры не должна быть заполнены более чем на 50% мест;

спортзалы и фитнес-центры могут быть заполнены в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров;

очная работа учреждений образования позволена только при условии вакцинации 80% персонала и при наличии желтого или зеленого COVID-сертификатов.

Стоит отметить, что для вакцинированных, получивших "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты посещение заведений позволено без ограничений. Также запреты не касаются несовершеннолетних, поскольку они не могут получить прививку от коронавируса.

Можно сделать вывод, что существенных ограничений в транспорте, метро, заведениях общественного питания и культуры не будет. Они будут работать лишь с некоторыми изменениями по числу посетителей.

Значительным образом "желтая" зона повлияет лишь на работу школ. Они вынуждены будут закрыться, если процент вакцинированных преподавателей не достигает 80%.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать детские сады в "желтой" зоне карантина.