Укр

Официально! Украина с 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
119
"Желтую" зону карантина в Украине введут 23 сентября Новость обновлена 21 сентября 2021, 13:56
"Желтую" зону карантина в Украине введут 23 сентября

Карантинные ограничения усилят для невакцинированных граждан

Украина с четверга, 23 сентября, официально переходит в "желтую" зону эпидемических ограничений.

Соответствующее решение приняла во время заседания Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Помимо обязательного ношения маски и требования соблюдать дистанцию в 1,5 метра в помещениях, также вводятся следующие запреты:

  • массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра;
  • кинозалы и залы других учреждений культуры не должна быть заполнены более чем на 50% мест;
  • спортзалы и фитнес-центры могут быть заполнены в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров;
  • очная работа учреждений образования позволена только при условии вакцинации 80% персонала и при наличии желтого или зеленого COVID-сертификатов.

Стоит отметить, что для вакцинированных, получивших "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты посещение заведений позволено без ограничений. Также запреты не касаются несовершеннолетних, поскольку они не могут получить прививку от коронавируса.

Можно сделать вывод, что существенных ограничений в транспорте, метро, заведениях общественного питания и культуры не будет. Они будут работать лишь с некоторыми изменениями по числу посетителей.

Значительным образом "желтая" зона повлияет лишь на работу школ. Они вынуждены будут закрыться, если процент вакцинированных преподавателей не достигает 80%.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать детские сады в "желтой" зоне карантина.

Теги:
#Украина #Минздрав #Карантин #желтая зона
"Желтую" зону карантина в Украине введут 23 сентября
Украина
Официально! Украина с 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Желтую" зону карантина в Украине введут 23 сентября
Официально! Украина с 23 сентября переходит в "желтую" зону карантина
Дата публикации
Категория
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Игра против Зеленского - на руку Разумкову, но есть опасность: светит ли спикеру Рады скорая отставка?
Дата публикации
Категория
Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе
Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом