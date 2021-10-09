Как зарегистрироваться в приложении "Дія"

Подключиться к работе с цифровыми документами стало проще простого

Развитие технологий здорово облегчило жизнь человека, избавив, к примеру, как приложение "Дія", от необходимости везде носить с собой важные документы, подтверждающие личность человека.

Если вы по какой-то причине до сих пор не воспользовались подобной возможностью, но хотели бы это сделать, "Телеграф" подготовил для вас небольшой гайд по регистрации в программе.

Для начала напомним прописные истины: "Дія" доступна как для пользователей телефонов на базе Android, так и для IOS. Файлы на скачивание приложения, соответственно, доступны в Google Рlay и AppStore.

Если вдруг на телефоне иметь "Дію" под рукой вам не совсем хочется, то вы можете зарегистрироваться напрямую через портал — достаточно зайти на него через ваш браузер. К слову, волноваться за гигабайты интернета не стоит: пребывание на этом ресурсе украинские мобильные операторы не тарифицируют.

Однако вернемся к регистрации в мобильном приложении. Когда со скачиванием покончено, пора отыскать свои документы в общей базе.

Разработчики (которыми являются специалисты Министерства цифровой трансформации Украины) утверждают, что зарегистрироваться удастся за четыре коротких шага.

"Дію" признают уже многие организации

Изначально вам понадобиться идентификация пользователя, которая проходит двумя способами. Для этого используется технология — либо BankID, либо NFC. Вторая, к слову, будет весьма удобна для тех, кто не хочет связывать с порталом свои банковские карты.

Впрочем, в случае работы с NFC отсканировать придется номер документа, а также информацию, размещенную на электронном чипе. Поэтому работать придется только с биометрическим паспортом (или заграничным).

Технология BankID используется давно, поэтому будет более легкой. Для начала вам предложат выбрать один из банков, карта которого у вас есть. Их список на выбор в "Дії" весьма большой: от популярных "Привата", "Ощадбанка", "Аваля" до "Правекс Банка", "Банка Львов" и "Полтава-банка". Сейчас приложение предлагает выбрать регистрацию через минимум 38 банков.

Затем вам придется войти в систему банка через ваши телефон-пароль, придумать короткий пароль из четырех цифр и удастся войти.

Для того, чтобы следующая авторизация на вашем телефоне была проще, вы можете использовать технологию TouchID — если у вас поддерживается распознавание отпечатков пальца.

Имейте в виду, что в приложении отображаются лишь биометрические паспорта. Поэтому если вы до сих пор пользуетесь "синей книжечкой", то его в базе не найдется.

Однако в целом через "Дію" вы можете иметь при себе свою ID-карту, заграничный паспорт, ИНП, водительские права, свидетельство о рождении детей, а также с недавних пор свидетельства о вакцинации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о нескольких простых способов быстро узнать собственный номер телефона, если вы вдруг его не помните.