Укр

Как узнать свой номер телефона: несколько простых способов

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 07 октября 2021, 17:22
Иллюстративное изображение

Предлагаем самые легкие способы, как узнать свой номер телефона

Бывают такие ситуации, когда собственный номер телефона нужно узнать очень срочно, а вы его по каким-то причинам не можете вспомнить. Также довольно часто такая необходимость возникает после приобретения нового стартового пакета. В любом случае, узнать свой номер телефона можно легко и просто, обладая следующей информацией.

Как узнать номер телефона Lifecell, Vodafone, Киевстар

Чтобы узнать свой номер телефона достаточно иметь в руках тот самый телефон и набрать USSD-запрос. Для всех украинских операторов связи он одинаковый и довольно легко запоминается:

  • для номеров Киевстар – *161#
  • для абонентов Vodafone – *161#
  • для номеров Lifecell – *161#

Алгоритм действий следующий: наберите указанный выше код, затем нажмите клавишу вызова и на экране через несколько секунд будет отображаться номер вашего телефона.

Где в телефоне посмотреть свой номер

Если у Вас смартфон на Android номер телефона можно посмотреть в системном меню устройства. Для этого перейдите в "Настройки" и выберете меню "SIM-карты и мобильные сети". Сверху в этом меню будет указан ваш номер телефона. Если SIM-карт в гаджете несколько — это отобразится в списке.

Если у Вас iPhone — также перейдите в системном меню в "Настройки" — затем в меню "Телефон" и вверху открывшегося окна увидите строку "Мой номер". Также номер телефона на iOS отображается в списке контактов первой строкой.

Вот еще несколько способов как узнать свой номер телефона (на случай, если вышеуказанные вам не подошли):

  • спросить у знакомого, у которого ваш номер записан;
  • посмотреть номер на упаковке к сим-карте;
  • позвонить оператору мобильной связи или зайти в ближайший центр обслуживания абонентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как узнать, назначили ли Вам субсидию.

Теги:
#Киевстар #Vodafone #Номер телефона #lifecell
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