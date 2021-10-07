Как узнать свой номер телефона: несколько простых способов
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Предлагаем самые легкие способы, как узнать свой номер телефона
Бывают такие ситуации, когда собственный номер телефона нужно узнать очень срочно, а вы его по каким-то причинам не можете вспомнить. Также довольно часто такая необходимость возникает после приобретения нового стартового пакета. В любом случае, узнать свой номер телефона можно легко и просто, обладая следующей информацией.
Как узнать номер телефона Lifecell, Vodafone, Киевстар
Чтобы узнать свой номер телефона достаточно иметь в руках тот самый телефон и набрать USSD-запрос. Для всех украинских операторов связи он одинаковый и довольно легко запоминается:
- для номеров Киевстар – *161#
- для абонентов Vodafone – *161#
- для номеров Lifecell – *161#
Алгоритм действий следующий: наберите указанный выше код, затем нажмите клавишу вызова и на экране через несколько секунд будет отображаться номер вашего телефона.
Где в телефоне посмотреть свой номер
Если у Вас смартфон на Android номер телефона можно посмотреть в системном меню устройства. Для этого перейдите в "Настройки" и выберете меню "SIM-карты и мобильные сети". Сверху в этом меню будет указан ваш номер телефона. Если SIM-карт в гаджете несколько — это отобразится в списке.
Если у Вас iPhone — также перейдите в системном меню в "Настройки" — затем в меню "Телефон" и вверху открывшегося окна увидите строку "Мой номер". Также номер телефона на iOS отображается в списке контактов первой строкой.
Вот еще несколько способов как узнать свой номер телефона (на случай, если вышеуказанные вам не подошли):
- спросить у знакомого, у которого ваш номер записан;
- посмотреть номер на упаковке к сим-карте;
- позвонить оператору мобильной связи или зайти в ближайший центр обслуживания абонентов.
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