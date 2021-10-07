Як дізнатися свій номер телефону: кілька простих способів

Пропонуємо найлегші способи, як дізнатися свій номер телефону

Бувають такі ситуації, коли власний номер телефону потрібно дізнатися дуже терміново, а ви його з якихось причин не можете згадати. Також досить часто така необхідність виникає після придбання нового стартового пакета. У будь-якому випадку, дізнатися свій номер телефону можна легко і просто, володіючи наступною інформацією.

Як дізнатися номер телефону Lifecell, Vodafone, Київстар

Щоб дізнатися свій номер телефону досить мати в руках той самий телефон і набрати USSD-запит. Для всіх українських операторів зв’язку він однаковий і досить легко запам’ятовується:

для номерів Київстар — * 161 #

для абонентів Vodafone — * 161 #

для номерів Lifecell — * 161 #

Алгоритм дій наступний: наберіть вказаний вище код, потім натисніть клавішу виклику і на екрані через кілька секунд буде відображатися номер вашого телефону.

Де в телефоні подивитися свій номер

Якщо у Вас смартфон на Android номер телефону можна подивитися у системному меню пристрою. Для цього перейдіть в "Налаштування" і оберіть меню "SIM-карти і мобільні мережі". Зверху в цьому меню буде вказано ваш номер телефону. Якщо SIM-карт у гаджеті кілька — це з’явитися у списку.

Якщо у Вас iPhone — також перейдіть у системному меню в "Налаштування" — потім в меню "Телефон" і вгорі вікна побачите рядок "Мій номер". Також номер телефону на iOS відображається у списку контактів першим рядком.

Ось ще кілька способів як дізнатися свій номер телефону (на випадок, якщо вищевказані вам не підійшли):

запитати у знайомого, у якого ваш номер записаний;

подивитися номер на упаковці до сім-карті;

зателефонувати оператору мобільного зв’язку або зайти в найближчий центр обслуговування абонентів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатися, чи призначили Вам субсидію.