Як дізнатися свій номер телефону: кілька простих способів
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Пропонуємо найлегші способи, як дізнатися свій номер телефону
Бувають такі ситуації, коли власний номер телефону потрібно дізнатися дуже терміново, а ви його з якихось причин не можете згадати. Також досить часто така необхідність виникає після придбання нового стартового пакета. У будь-якому випадку, дізнатися свій номер телефону можна легко і просто, володіючи наступною інформацією.
Як дізнатися номер телефону Lifecell, Vodafone, Київстар
Щоб дізнатися свій номер телефону досить мати в руках той самий телефон і набрати USSD-запит. Для всіх українських операторів зв’язку він однаковий і досить легко запам’ятовується:
- для номерів Київстар — * 161 #
- для абонентів Vodafone — * 161 #
- для номерів Lifecell — * 161 #
Алгоритм дій наступний: наберіть вказаний вище код, потім натисніть клавішу виклику і на екрані через кілька секунд буде відображатися номер вашого телефону.
Де в телефоні подивитися свій номер
Якщо у Вас смартфон на Android номер телефону можна подивитися у системному меню пристрою. Для цього перейдіть в "Налаштування" і оберіть меню "SIM-карти і мобільні мережі". Зверху в цьому меню буде вказано ваш номер телефону. Якщо SIM-карт у гаджеті кілька — це з’явитися у списку.
Якщо у Вас iPhone — також перейдіть у системному меню в "Налаштування" — потім в меню "Телефон" і вгорі вікна побачите рядок "Мій номер". Також номер телефону на iOS відображається у списку контактів першим рядком.
Ось ще кілька способів як дізнатися свій номер телефону (на випадок, якщо вищевказані вам не підійшли):
- запитати у знайомого, у якого ваш номер записаний;
- подивитися номер на упаковці до сім-карті;
- зателефонувати оператору мобільного зв’язку або зайти в найближчий центр обслуговування абонентів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатися, чи призначили Вам субсидію.
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