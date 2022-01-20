Нумеролог розповіла, як впливає на життя ваш номер телефону та як вибрати щасливий

Поради нумеролога допоможуть вибрати щасливий номер телефону та позбутися нещасливого.

Нумерологи впевнені, що магія чисел серйозно впливає на наше життя. Наприклад, у тому, що ми бачимо однакові цифри на годиннику, є свій прихований сенс. У повсякденному житті нас оточує ще безліч різних цифр і чисел. Наприклад, чи замислювалися ви, як впливає на ваше життя номер телефону?

Як вибрати щасливий номер телефону за правилами нумерології розповіла "Телеграфу" ведичний нумеролог та астролог, експерт із психології цифр Анастасія Йорж.

Отже, ми беремо ваш номер телефону без коду країни та коду оператора, розберемо на прикладі:

Український номер: +38 (063) 123 12 31 — прибираємо +38 та 063 і у нас залишається номер: 123 12 31. Саме ці цифри ми підсумовуємо до моменту, коли залишиться одиничне число: 1+2+3+1+2+ 3+1=13=1+3=4. Енергія цього номера вийшла 4.

Рахуйте свій номер і читайте розшифровку енергії:

1 — Цей номер телефону випромінює необхідність прояву ініціативи, активних дій та нових починань. Можуть часто дзвонити люди, які хочуть поділитися своїми геніальними ідеями та планами, але у вашому розумінні вони не будуть настільки інноваційними, все для вас і так зрозуміло, що може призводити до роздратування.

Ідеально підходить для бізнесменів, але не підходить вам, якщо ви у пошуках кохання та стосунків.

2 — Цей номер випромінює співпрацю та гармонію, є бажання спілкуватися про важливі та інтелектуальні речі. Підходить для тих, хто займається продажем.

Одночасно з цим може бути депресивний настрій від того, що вам дзвонять через дрібниці і вам нудно. Також підходить для тих, хто шукає стосунки.

3 — Підходить для бізнесу та професійної сфери, керівників, психологів. Великий акцент йде на аналіз особистості та подій, які відбуваються і іноді можуть прослизати плітки.

4 — Цей номер телефону підходить для тих, хто готовий серйозно та наполегливо працювати, хто любить надійність та сталість. Часто порушується питання створення чогось глобально нового та цікавого, здійснення прориву.

Підходить для бізнесів, де важлива репутація, довіра також підійде для сім’янинів.

5 — Цей номер телефону може допомагати налагодити взаємини, але з елементом боротьби за місце під сонцем. Власник такого номера ставитиме свої пріоритети на перше місце, а якщо він цього не вміє його все дратуватиме.

Приносить задоволення і пригода, підійде для тих, кому важливі відчуття свободи.

6 — Цей номер сприяє отриманню порад та спокою, а також делікатному розв'язанню питань як особистого характеру, так і робітника. Може бути багато балаканини не по справі, для кайфу, пліток та обговорення веселих історій.

Підходить для сім’янинів, оскільки несе захист та зміцнення особистих стосунків.

7 — Не підходить для професійного та робочого використання, більше підходить для особистого номера або для налагодження взаємозв’язків у творчій сфері та саморозвитку. Йде енергія духовного розвитку та рівноваги, підійде психологам, тим хто допомагає професіям, блогерам і мислителям.

8 — Номер підходить для власників у сфері бізнесу, фінансів, управління, допомагає зміцнювати професійні зв’язки. При цьому всім, якщо номер телефону трапляється найманому співробітнику — може бути міркування про складність життя, заробітку. Цей номер приносить удачу та притягує гроші.

9 — Номер підходить для інтелектуального спілкування та розмов про високе. Такий номер може принести удачу і щастя своєму власнику і обіцяє гарний прибуток у разі, коли він реалізовуватиме своє справжнє призначення.

Якщо раптом у вас у номері немає повторюваних чисел, то вам дуже пощастило: ви можете бути абсолютно впевненим у своєму успіху та розвитку.

Раніше нумеролог називала сприятливі та нещасливі періоди 2022 року. Експерт розповіла, у які місяці ми можемо стати несміливими, втратити натхнення та терпіння.