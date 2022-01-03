Нумеролог назвала сприятливі та нещасливі періоди 2022 року

У 2022 році вдалими будуть більшість п’ятниць та серед.

Рік, що настав, 2022-й, віщує низку вдалих і не дуже періодів: як цілих місяців, так і окремих днів. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у нумерологічному прогнозі нумеролога Лариси Нохріної.

Слабкі періоди 2022 року:

Квітень, Жовтень, Листопад.

За словами нумеролога, у ці місяці ми можемо стати несміливими і боязкими, втратити натхнення і терпіння. Тоді як інші переповняться гордовитістю, неввічливістю, впертістю, ревністю та нерішучістю. Хтось може втратити здоровий глузд і почати довіряти буквально кожному. Вас можуть обдурити, що загрожує остаточною втратою душевної рівноваги.

Сильні періоди 2022 року:

20 квітня-20 травня,

21 вересня-19 жовтня.

У цей період, наголошує Нохріна, саме час приступати до нової роботи, заводити знайомства, зайнятися пошуком житла, довести до кінця незавершені справи.

Особливо сильними є періоди 20-30 квітня та 1-19 жовтня, які сприятимуть усім вашим діям у напрямі майбутньої роботи.

Щасливчики 2022 року

Як розповіла експерт, 2022 рік буде особливо продуктивним для тих, кому 6, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69, 78 років.

Дуже важливим цей рік є для людей, яким 35 років. Вас чекає блискуча кар’єра та стабільність.

А ті, кому 49, зможуть отримати відповідальну посаду.

Сприятливі числа 2022 року: 6, 15 та 24 будь-якого місяця, а також меншою мірою 3, 9, 12, 18, 21 та 30.

Сприятливі дні тижня 2022 року: середа та п’ятниця. Якщо ці дні припадають на будь-яку з вдалих дат, то вони несуть ще більше сприятливих подій, додала нумеролог.

Також вона розповіла, що у 2022 році корисно поститися по п’ятницях (день Венери, яка керує числом року – 6).

Раніше нумеролог поділилася з "Телеграфом", як число 2022 року співвідноситься з вашою датою народження. Нехитре додавання чисел допоможе дізнатися про ваші головні ризики й уникнути в новому році різних проблем.