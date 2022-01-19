Що означають однакові цифри на годиннику: пояснення нумеролога

Нумеролог розповіла, чому ви бачите на годиннику 00:00, 11:11, 22:22 і що це може означати.

Напевно, кожен з нас, глянувши на годинник і побачивши на ньому однакові цифри, наприклад 11:11, 22:22, запитував, що це може означати. У нумерології справді такі числа мають важливе значення.

Ведичний нумеролог та астролог, експерт із психології цифр Анастасія Йорж розповіла "Телеграфу", яке значення мають однакові цифри на годиннику.

00:00 – можливість розпочати з початку. Потрібно навчитися звертати увагу на свої переваги та припинити себе знецінювати. Ще потрібно навчитися робити компліменти іншим.

01:01 — обіцяє удачу в будь-яких справах та проектах, але важливо навчитися прислухатися до інших та зважати на чужу думку.

02:02 — говорить про те, що у твоєму житті може з’явитися однодумець та партнер, важливо подивитися у бік своїх щирих бажань та хитнути їх.

03:03 — вдасться успішно завершити те, що було розпочато раніше, головне чітко розуміти необхідні для цієї дії, не лінуватися!

04:04 – потрібно ретельно зважувати свої рішення та аналізувати наслідки. Необдумані швидкі рішення можуть створити непотрібні ілюзії та не принесуть належного результату.

05:05 — будьте впевненими у своїй силі та можливостях. Важливо звернути увагу на співпрацю та комунікацію з іншими людьми та партнерами.

06:06 — можливо все! Дуже важливо звернути увагу на співвідношення: матеріального і духовного у житті. Тримати баланс між віддавати та брати.

07:07 – посилює ваші наміри в десятки разів (незалежно від контексту). Для вас знак того, що потрібно стежити за своїм станом та налаштуйтеся на успіх, шукайте підтримку у близьких та оточенні.

08:08 — говорить про те, що на вас чекає матеріальний успіх, вирішення фінансових складностей та проблем. Може також означати успіх у проекті чи кар’єрне зростання. Важливо виявляти усидливість і доводити розпочате остаточно.

09:09 — обнуляйся, прибирай все зайве, все, що тягне ресурс і не дає новому прийти в твоє життя. Важливо правильно розставити пріоритети.

10:10 — несподівані зміни чи зміни, що відкриють нові можливості. Важливо навчитися правильно спілкуватися з іншими людьми і домовлятися, шукати компроміси.

11:11 — говорить про те, що те, що відбувається у твоєму житті, сприяє виконанню твоїх бажань. Підтвердження того, що ти рухаєшся у правильному напрямку.

12:12 – зараз важливо приділити час собі та зробити собі щось приємне. Подумай про те, чим би хотілося б зайнятися в задоволення. Бажано поєднати це зі спілкуванням з друзями чи партнером.

13:13 — важливо зберігати емоційну стабільність, не залучатися до конфліктів та розбирань. Потрібно весь ресурс направити на роботу та отримання запланованих результатів, важливо не відволікатися, можливо багато спокус.

14:14 – потрібно подивитися на своє оточення: друзів, близьких та партнерів. Подивитися їх очима і відповісти собі на запитання: наскільки я дбайлива/дбайлива дружина/чоловік/мама/сестра та ін. Зверніть увагу на створення теплих і душевних відносин.

15:15 — говорить про необхідність додати новизну, різноманітність та творчість у своє життя. Придумайте якісь активності, бажано творчі, які допоможуть заповнити ресурс.

16:16 — важливо сповільнитися та подивитися на виконання своїх зобов’язань та обіцянок. Переконайтеся, що даєте ви трохи більше, ніж берете — це запорука успіху для вас!

17:17 — попереджає, що потрібно зосередити свою увагу на інтелектуальному розвитку. Деякі дії вимагають монотонності та рутини, але без них не досягти потрібного результату!

18:18 Не бійтеся відпускати, твоє завжди залишиться з тобою! Потрібно навчитися не триматися за матеріальні блага, розширюватись у бік допомоги іншим людям, але не на шкоду собі!

19:19 — ти занадто фокусуєшся на собі, потрібно зупинитися і подивитися на всі боки! Світ величезний та можливостей у ньому набагато більше, коли є співпраця та партнерство!

20:20 – знак того, що треба надихнутися та помріяти. Сміливо, без жодних обмежень! Пам’ятайте, що поруч із вами завжди є хоча б одна людина, яка буде на вашому боці, нічого не бійтеся!

21:21 — задоволенню — час і місце! Потрібно сфокусуватися на важливих завданнях і проектах, зібратися з думками і прийняти важливе рішення (яке, швидше за все, буде не дуже в задоволення, але важливо пам’ятати про результат!)

22:22 — концентрація уваги та пошук внутрішньої опори. Сумніви можуть завадити вашим планам та зруйнувати те, що ви могли будувати довгий час. Важливо бути послідовним у своїх діях та рішеннях!

23:23 — знак того, що треба сповільнитись і озирнутися: чи не образили ви когось на своєму шляху? Можливо ви могли когось образити абсолютно не заслужено, важливо проаналізувати та вибачитися.

Раніше нумеролог називала сприятливі та нещасливі періоди 2022 року. Експерт розповіла, у які місяці ми можемо стати несміливими, втратити натхнення та терпіння.