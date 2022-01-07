Нумерологічний прогноз на січень: у які дні можна розбагатіти, а у які втратити фінанси

Для серйозних фінансових операцій важливо правильно вибрати дату.

Нумерологічний прогноз на 2022 рік обіцяє деяким щасливчикам великий успіх. Нумеролог обіцяє, що життя цих людей різко зміниться на краще. Тим же, хто не увійшов до їхнього числа, не варто засмучуватися. Нумерологічний прогноз на 2022 рік свідчить, що розбагатіти в перший місяць року може кожен, потрібно тільки знати дати, в які дати потрібно бути обережним із грошима, а в які дати навпаки варто ризикнути.

Нумеролог з Одеси Анастасія, яка веде свій блог під ніком anastasi.yo, опублікувала календар багатства на січень 2022 року.

Сприятливі дати у січні за прогнозом нумеролога

Коли найкраще щось починати: 1, 3, 9, 11, 15 (після 10:38), 21 (після 17:33), 22, 26 січня

Коли найкраще просити начальника про підвищення зарплати або серйозно з ним говорити — 7, 8, 11, 15 (після 10:38), 21 (після 17:33), 22 січня

Коли краще звільнятися або змінювати роботу — 1, 3, 11, 12, 15 (після 10:38), 18 (після 13:33), 21 (після 17:33), 22, 26 січня

Коли ефективно займатися бізнесом, працювати над новими ідеями та просувати проекти, масштабувати: 1, 3, 5, 7, 11, 14, 15, 21 (після 17:33), 22, 26 січня

Небезпечні дні для бізнесу та важливих справ: 2, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 19, 25 (до 23:09), 28 січня

Найуспішніші дні для грошових операцій: 1, 3, 5, 7, 11, 14, 15 (після 10:38), 18 (після 13:33), 21 (після 17:33), 22, 26 січня

У ці дні краще відкласти розв'язання фінансових питань та уникати всього, що пов’язано з грошовими питаннями, особливо великими -10, 12, 19 (після 14:51) січня

Небезпечні дні для всього, що пов’язано з грошима, великими покупками, на ці дні краще забути про існування грошей — 2, 4, 6, 13, 16 (після 11:23) січня

Хороші дні для всіх справ, пов’язаних з нерухомістю — 1, 3, 9, 11, 15 (після 10:38), 18 (після 13:33), 21 (після 17:33), 22, 26, 27 січня.

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