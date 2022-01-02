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Прогноз на 2022 рік: що віщує Чорний Тигр відповідно до вашої дати народження

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Числом 2022 року стала шістка
Числом 2022 року стала шістка

Нумеролог розповіла, до чого потрібно підготуватися кожному з нас у 2022 році

Згідно з нумерологічними розрахунками, число майбутнього 2022 року – шість. Нумеролог Лариса Нохріна розповіла "Телеграфу", як ця цифра вплине на людину залежно від її дати народження.

Якщо в результаті складання чисел дати вашого народження з числом року 6, виходить:

  • 1 – упорядковуйте своє тіло і зверніть увагу на здоров’я. Відпочивайте та побільше читайте книжок цього року.
  • 2, 3, 4, 6 – вам просто потрібні любовні стосунки.
  • 2, 3, 6 — вам надійде пропозиції одружитися (або вам її потрібно зробити).
  • 2, 4, 6, 7, 8 — слід залагодити старі розбіжності.

Як розповіла нумеролог, кожен рік, що наступає, займає своє особливе місце в системі "життя" і має специфічний вектор розвитку.

"Оскільки неможливо змінити силу вібрації кожного певного року, розумно самим перебудуватися і скоригувати свої дії. Очевидно, що краще змінити напрямок зусиль і бути в потоці, ніж рухатися проти течії. Кожен новий рік буде благом, якщо ми зуміємо правильно скористатися домінуючими цього року вібраціями", — резюмувала Нохріна.

Нагадаємо, у 2022 році числом року, шісткою, управляє Венера – богиня кохання. Тож треба залагодити всі недомовки зі своїми близькими. А ще в новому році на нас чекають різні перешкоди: доведеться нести відповідальність, виконувати зобов’язання та бути готовими до нових обов’язків.

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#2022 рік #Нумерологія
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