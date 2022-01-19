Что означают одинаковые цифры на часах: объяснение нумеролога

Нумеролог рассказала, почему вы видите на часах 00:00, 11:11, 22:22 и что это может значить.

Наверняка, каждый из нас, взглянув на часы и увидев на них одинаковые цифры, например 11:11, 22:22, задавался вопросом, что же это может значить. В нумерологии действительно подобные числа имеют важное значение.

Ведический нумеролог и астролог, эксперт по психологии цифр Анастасия Ёрж рассказала "Телеграфу", какое значение имеют одинаковые цифры на часах.

00:00 — возможность начать с начала. Нужно научиться обращать внимание на свои достоинства и перестать себя обесценивать. Ещё нужно научиться делать комплименты другим.

01:01 — обещает удачу в любых делах и проектах, но важно научиться прислушиваться к другим и считаться с чужим мнением.

02:02 — говорит о том, что в твоей жизни может появиться единомышленник и партнер, важно посмотреть в сторону своих истинных желаний и качнуть их.

03:03 — получится успешно завершить то, что было начато ранее, главное четко понимать необходимые для этого действия, не лениться!

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04:04 — нужно тщательно взвешивать свои решения и анализировать последствия. Необдуманные быстрые решения могут создать не нужные иллюзии и не принесут должного результата.

05:05 — будьте уверенными в своей силе и возможностях. Важно направить своё внимание на сотрудничество и коммуникацию с другими людьми и партнёрами.

06:06 — возможно все! Очень важно направить фокус внимания на соотношение: материального и духовного в жизни. Держать баланс между отдавать и брать.

07:07 — усиливает ваши намерения в десятки раз (независимо от контекста). Для вас знак того, что нужно следить за своим состоянием и настройтесь на успех, ищите поддержку в близких и окружении.

08:08 — говорит о том, что вас ожидает материальный успех, решение финансовых сложностей и проблем. Может также означать успех в проекте или карьерный рост. Важно проявлять усидчивость и доводить начатое до конца.

09:09 — обнуляйся, убирай всё лишнее, всё что тянет ресурс и не даёт новому прийти в твою жизнь. Важно правильно расставить приоритеты.

10:10 — неожиданные перемены или изменения, которые откроют новые возможности. Важно научиться правильно вести общения с другими людьми и договариваться, искать компромиссы.

11:11 — говорит о том, что происходящее в твоей жизни способствует исполнению твоих желаний. Подтверждение того, что ты движешься в правильном направлении.

12:12 — сейчас важно уделить время себе и сделать себе что-то приятное. Подумай о том, чем бы тебе хотелось бы заняться в удовольствие. Желательно совместить это с общением с друзьями или партнером.

13:13 — важно сохранять эмоциональную стабильность, не вовлекаться в конфликты и разборки. Нужно весь ресурс направить на работу и получение запланированных результатов, важно не отвлекаться, может быть много соблазнов.

14:14 — нужно посмотреть на своё окружение: друзей, близких и партнеров. Посмотреть их глазами и ответить себе на вопрос: насколько я заботливая/заботливый жена/муж/мама/сестра и и.д. Направь своё внимание на создание тёплых и душевных отношений.

15:15 — говорит о необходимости добавить новизну, разнообразие и творчество в свою жизнь. Придумайте какие-то активности, желательно творческие, которые помогут наполнить ресурс.

16:16 — важно замедлиться и посмотреть на выполнение своих обязательств и обещаний. Убедитесь в том, что даёте вы чуточку больше, чем берёте — это залог успеха для вас!

17:17 — предупреждает о том, что нужно сосредоточить своё внимание на интеллектуальном развитии. Некоторые действия требуют монотонности и рутины, но без них не достичь нужного результаты!

18:18 — не бойтесь отпускать, твое всегда останется с тобой! Нужно научиться не держаться за материальные блага, расширяться в сторону помощи другим людям, но не в ущерб себе!

19:19 — ты слишком фокусируешься на себе, нужно остановиться и посмотреть по сторонам! Мир огромный и возможностей в нем гораздо больше, когда есть сотрудничество и партнёрство!

20:20 — знак того, что нужно вдохновиться и помечтать. Смело, без каких-то ограничений! Помните, что рядом с вами всегда есть хотя бы один человек, который будет на вашей стороне, ничего не бойтесь!

21:21 — удовольствию — время и место! Нужно сфокусироваться на важных задачах и проектах, собраться с мыслями и принять важно решение (которое скорее всего будет не сильно в удовольствие, но важно помнить о результате!)

22:22 — концентрация внимания и поиск внутренней опоры. Сомнения могут помешать вашим планам и разрушить то, что вы могли строить долгое время. Важно быть последовательным в своих действиях и решениях!

23:23 — знак того, что нужно замедлиться и оглянуться: не обидели ли вы кого-то на своём пути? Возможно вы могли кого-то обидеть совершенно не заслужено, важно проанализировать и попросить прощения.

Ранее нумеролог называла благоприятные и несчастливые периоды 2022 года. Эксперт рассказала, в какие месяцы мы можем стать несмелыми и робкими, потерять вдохновение и терпение.