Нумеролог назвала благоприятные и несчастливые периоды 2022 года

В 2022 году удачными будут большинство пятниц и сред

Наступивший год, 2022-й, предвещает ряд удачных и не очень периодов: как целых месяцев, так и отдельных дней. Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в нумерологическом прогнозе нумеролога Ларисы Нохриной.

Слабые периоды 2022 года:

Апрель, Октябрь, Ноябрь.

По словам нумеролога, в эти месяцы мы может стать несмелыми и робкими, потерять вдохновение и терпение. Тогда как другие переполнятся горделивостью, неучтивостью, упрямством, склочностью, ревностью и нерешительностью. Кто-то вовсе может лишиться здравого смысла и начать доверять буквально каждому. Вас могут обмануть, что грозит окончательной потерей душевного равновесия.

Сильные периоды 2022 года:

20 апреля-20 мая,

21 сентября-19 октября.

В этот период, акцентирует Нохрина, самое время приступать к новой работе, заводить знакомства, заняться поиском жилища, довести до конца незавершенные дела.

Особенно сильными являются периоды 20-30 апреля и 1-19 октября, которые будут способствовать всем вашим действиям в направлении будущей работы.

Счастливчики 2022 года

Как рассказала эксперт, 2022 год будет особенно продуктивным для тех, кому 6, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69, 78 лет.

Очень важен этот год для людей, которым 35 лет. Вас ждет блестящая карьера и стабильность.

А те, кому 49, смогут получить ответственный пост.

Благоприятные числа 2022 года: 6, 15 и 24 любого месяца, а также, в меньшей степени, 3, 9, 12, 18, 21 и 30.

Благоприятные дни недели 2022 года: среда и пятница. Если эти дни приходятся на любое из удачных дат, то те несут еще больше благоприятных событий, добавила нумеролог.

Также она рассказала, что в 2022 году полезно поститься по пятницам (день Венеры, которая управляет числом года – 6).

Ранее нумеролог поделилась с "Телеграфом", как число 2022 года соотносится с вашей датой рождения. Нехитрое сложение чисел поможет узнать о ваших главных рисках и избежать в новом году разных проблем.