Прогноз на 2022 год: что предвещает Черный Тигр согласно вашей дате рождения

Нумеролог рассказала, к чему нужно подготовиться каждому из нас в 2022 году

Согласно нумерологическим расчетам, число будущего 2022 года – шесть. Нумеролог Лариса Нохрина рассказала "Телеграфу", как эта цифра повлияет на человека, в зависимости от его даты рождения.

Если в результате сложения чисел даты вашего рождения с числом года 6, получается:

1 – приводите в порядок свое тело и обратите внимание на здоровье. Отдыхайте и побольше читайте книг в этом году.

– приводите в порядок свое тело и обратите внимание на здоровье. Отдыхайте и побольше читайте книг в этом году. 2, 3, 4, 6 – вам просто необходимы любовные отношения.

– вам просто необходимы любовные отношения. 2, 3, 6 – вам поступит предложения вступить в брак (или вам его нужно сделать).

– вам поступит предложения вступить в брак (или вам его нужно сделать). 2, 4, 6, 7, 8 – следует уладить старые разногласия.

Как рассказала нумеролог, каждый наступающий год занимает свое особое место в системе "жизнь" и имеет специфический вектор развития.

"Поскольку невозможно изменить силу вибрации каждого определенного года, разумно самим перестроиться и скорректировать свои действия. Очевидно, что лучше изменить направление усилий и быть в потоке, чем двигаться против течения. Каждый новый год будет благом, если мы сумеем правильно воспользоваться доминирующими в этот год вибрациями", — резюмировала Нохрина.

Напомним, в 2022 году числом года, шестеркой, управляет Венера – богиня любви. Так что нужно уладить все недомолвки со своими близкими. А еще в новом году нас ждут разные препятствия: придется нести ответственность, выполнять обязательства и быть готовыми к новым обязанностям.