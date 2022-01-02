Прогноз на 2022 год: что предвещает Черный Тигр согласно вашей дате рождения
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Нумеролог рассказала, к чему нужно подготовиться каждому из нас в 2022 году
Согласно нумерологическим расчетам, число будущего 2022 года – шесть. Нумеролог Лариса Нохрина рассказала "Телеграфу", как эта цифра повлияет на человека, в зависимости от его даты рождения.
Если в результате сложения чисел даты вашего рождения с числом года 6, получается:
- 1 – приводите в порядок свое тело и обратите внимание на здоровье. Отдыхайте и побольше читайте книг в этом году.
- 2, 3, 4, 6 – вам просто необходимы любовные отношения.
- 2, 3, 6 – вам поступит предложения вступить в брак (или вам его нужно сделать).
- 2, 4, 6, 7, 8 – следует уладить старые разногласия.
Как рассказала нумеролог, каждый наступающий год занимает свое особое место в системе "жизнь" и имеет специфический вектор развития.
"Поскольку невозможно изменить силу вибрации каждого определенного года, разумно самим перестроиться и скорректировать свои действия. Очевидно, что лучше изменить направление усилий и быть в потоке, чем двигаться против течения. Каждый новый год будет благом, если мы сумеем правильно воспользоваться доминирующими в этот год вибрациями", — резюмировала Нохрина.
Напомним, в 2022 году числом года, шестеркой, управляет Венера – богиня любви. Так что нужно уладить все недомолвки со своими близкими. А еще в новом году нас ждут разные препятствия: придется нести ответственность, выполнять обязательства и быть готовыми к новым обязанностям.
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