Укр

Прогноз на 2022 год: что предвещает Черный Тигр согласно вашей дате рождения

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Числом 2022 года стала шестерка
Числом 2022 года стала шестерка

Нумеролог рассказала, к чему нужно подготовиться каждому из нас в 2022 году

Согласно нумерологическим расчетам, число будущего 2022 года – шесть. Нумеролог Лариса Нохрина рассказала "Телеграфу", как эта цифра повлияет на человека, в зависимости от его даты рождения.

Если в результате сложения чисел даты вашего рождения с числом года 6, получается:

  • 1 – приводите в порядок свое тело и обратите внимание на здоровье. Отдыхайте и побольше читайте книг в этом году.
  • 2, 3, 4, 6 – вам просто необходимы любовные отношения.
  • 2, 3, 6 – вам поступит предложения вступить в брак (или вам его нужно сделать).
  • 2, 4, 6, 7, 8 – следует уладить старые разногласия.

Как рассказала нумеролог, каждый наступающий год занимает свое особое место в системе "жизнь" и имеет специфический вектор развития.

"Поскольку невозможно изменить силу вибрации каждого определенного года, разумно самим перестроиться и скорректировать свои действия. Очевидно, что лучше изменить направление усилий и быть в потоке, чем двигаться против течения. Каждый новый год будет благом, если мы сумеем правильно воспользоваться доминирующими в этот год вибрациями", — резюмировала Нохрина.

Напомним, в 2022 году числом года, шестеркой, управляет Венера – богиня любви. Так что нужно уладить все недомолвки со своими близкими. А еще в новом году нас ждут разные препятствия: придется нести ответственность, выполнять обязательства и быть готовыми к новым обязанностям.

Теги:
#2022 год #Нумерология
Ринат Ахметов за год увеличил состояние на 55%
Украина
Ахметов за год серьезно разбогател: его состояние в 2,5 раза больше бюджета Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов за год увеличил состояние на 55%
Ахметов за год серьезно разбогател: его состояние в 2,5 раза больше бюджета Украины
Дата публикации
Категория
Евгений Лавренчук был задержан в Италии
Украинского режиссера в Италии посадили в СИЗО из-за России: что известно о его судьбе
Дата публикации
Категория
Как оказалось, некоторые люди пришли на съемку не по приглашению, а по приказу
Украинцы с гневом набросились на Героя Украины, засветившегося на новогоднем поздравлении Зеленского: мнения в сети разделились
Дата публикации
Категория
Курс валют на 4 января 2022 года
Что происходит с долларом после Нового года: курс валют на 4 января
Дата публикации
Категория
Роман Цимбалюк проработал в Москве 10 лет
“Уничтожат, как бешеных псов": последний украинский корреспондент покинул РФ после угроз