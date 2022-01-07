Нумерологический прогноз на январь: в какие дни можно разбогатеть, а в какие лишиться финансов

Для серьезных финансовых операций важно правильно подобрать дату.

Нумерологический прогноз на 2022 год обещает некоторым счастливчикам большую удачу и успех. Нумеролог обещает, что жизнь этих людей резко изменится в лучшую сторону. Тем же, кто не вошел в их число, не стоит расстраиваться. Нумерологический прогноз на 2022 год гласит, что разбогатеть в первый месяц года может каждый, нужно только знать даты, в которые нужно быть осторожным с деньгами, а в какие даты наоборот стоить рискнуть.

Нумеролог из Одессы Анастасия, ведущая свой блог под ником anastasi.yo, опубликовала календарь богатства на январ 2022 года.

Благоприятные даты в январе по прогнозу нумеролога

Когда лучше всего что-то начинать: 1, 3, 9, 11, 15 (после 10:38), 21 (после 17:33), 22, 26 января

Когда лучше всего просить начальника о повышении зарплаты или серьезно с ним говорить — 7, 8, 11, 15 (после 10:38), 21 (после 17:33), 22 января

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Когда лучше всего увольняться или менять работу — 1, 3, 11, 12, 15 (после 10:38), 18 (после 13:33), 21 (после 17:33), 22, 26 января

Когда эффективно заниматься бизнесом, работать над новыми идеями и продвигать проекты, масштабировать: 1, 3, 5, 7, 11, 14, 15, 21 (после 17:33), 22, 26 января

Опасные дни для бизнеса и важных дел: 2, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 19, 25 (до 23:09), 28 января

Самые успешные дни для денежных операций: 1, 3, 5, 7, 11, 14, 15 (после 10:38), 18 (после 13:33), 21 (после 17:33), 22, 26 января

В эти дни лучше отложить решение финансовых вопросов и избегать всего, что связано с денежными вопросами, особенно крупными -10, 12, 19 (после 14:51) января

Опасные дни для всего, что связано с деньгами, крупными покупками, на эти дни лучше "забыть" о существовании денег — 2, 4, 6, 13, 16 (после 11:23) января

Хорошие дни для всех дел, связанных с недвижимостью — 1, 3, 9, 11, 15 (после 10:38), 18 (после 13:33), 21 (после 17:33), 22, 26, 27 января.

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