Нумеролог рассказала, как влияет на жизнь ваш номер телефона и как выбрать счастливый

Советы нумеролога помогут выбрать счастливый номер телефона и избавиться от несчастливого.

Нумерологи уверены, что магия чисел оказывает серьезное влияние на нашу жизнь. Например, в том, что мы видим одинаковые цифры на часах, есть свой скрытый смысл. В повседневной жизни нас постоянно окружает еще множество разных цифр и чисел. Например, задумывались ли вы, как влияет на вашу жизнь номер телефона?

Как выбрать счастливый номер телефона по правилам нумерологии рассказала "Телеграфу" ведический нумеролог и астролог, эксперт по психологии цифр Анастасия Ёрж.

Итак, мы берём ваш номер телефона без кода страны и кода оператора, разберем на примере:

Украинский номер: +38 (063) 123 12 31 — убираем +38 и 063 и у нас остаётся номер: 123 12 31. Именно эти цифры мы суммируем до момента, когда останется единичное число: 1+2+3+1+2+3+1=13=1+3=4. Энергия этого номера получилась 4.

Считайте свой номер и читайте расшифровку энергии:

1 — Этот номер телефона излучает необходимость проявления инициативы, активных действий и новых начинаний. Могут часто звонить люди, которые хотят поделиться своими гениальными идеями и планами, но в вашем понимании они не будут настолько инновационными, все для вас и так понятно — что может приводить к раздражению.

Идеально подходит для бизнесменов, но не подходит вам, если вы в поисках любви и отношений.

2 — Этот номер излучает сотрудничество и гармонию, есть желание общаться о важных и интеллектуальных вещах. Подходит для тех, кто занимается продажами.

Одновременно с этим может быть депрессивное настроение от того, что вам звонят по пустяками и вам скучно. Также подходит для тех, кто ищет отношения.

3 — Подходит для бизнеса и профессиональной сферы, руководителей, психологов. Большой акцент идёт на анализ личности и событий, которые происходят и иногда могут проскальзывать сплетни.

4 — Этот номер телефона подходит для тех, кто готов серьезно и упорно трудиться, кто любит надежность и постоянство. Часто поднимается вопрос создание чего-то глобально нового и интересного, совершения прорыва.

Подходит для бизнесов, где важна репутация, доверие, также подойдёт для семьянинов.

5 — Этот номер телефона может помогать наладить взаимоотношения, но с элементом борьбы за свое место под солнцем. Владелец такого номера будет ставить свои приоритеты на первое место, а если он этого не умеет его все будет раздражать.

Приносит в жизнь удовольствие и приключение, подойдёт для тех, кому важны ощущение свободы.

6 — Этот номер способствует получению советов и спокойствию, а также деликатному решению вопросов как личного характера, так и рабочего. Может быть много болтовни не по делу, для кайфа, сплетен и обсуждение веселых историй.

Подходит для семьянинов, так как несёт защиту и укрепление личных отношений.

7 — Не подходит для профессионального и рабочего использования, больше подходит для личного номера или для налаживания взаимосвязей в творческой сфере и саморазвитии. Идёт энергия духовного развития и равновесия, подойдёт психологам, тем кто в помогающих профессиях, блогерам и мыслителям.

8 — Номер подходит для владельцев в сфере бизнеса, финансов, управления, он помогает укреплять профессиональные связи. При этом всем, если номер телефона попадается наемному сотруднику — может присутствовать рассуждения о сложности жизни, заработка. Этот номер приносит удачу и притягивает деньги.

9 — Номер подходит для интеллектуального общения и разговоров о высоком. Такой номер может принести удачу и счастье своему владельцу и сулит хорошую прибыль, в случае, когда он будет реализовывать своё истинное предназначение.

Если вдруг у вас в номере нет повторяющихся чисел, то вам очень повезло: вы можете быть абсолютно уверенным в своём успехе и развитии.

Ранее нумеролог называла благоприятные и несчастливые периоды 2022 года. Эксперт рассказала, в какие месяцы мы можем стать несмелыми и робкими, потерять вдохновение и терпение.