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Что вам готовит ваше персональное число года: нумерологический прогноз на 2022 год

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Каждый может узнать свое число 2022 года
Каждый может узнать свое число 2022 года

Числа от 1 до 9 в нумерологии имеют определенные значения

В нумерологии каждый может рассчитать персональное число годового цикла и узнать, на что нужно обратить внимание в ближайшем году. Всего есть девять эпициклов, предвещающих определенные уроки и возможности на каждом периоде. "Телеграф" узнал у нумеролога Любови Павленко, как рассчитать персональное число 2022 года.

Чтобы определить свое личное число года необходимо проделать простую операцию: сложить числа даты и месяца вашего рождения и к полученной сумме следует прибавить число 2022 года. В данном случае – 6. Суммировать цифры нужно до тех пор, пока не получится число от 1 до 9.

Например, если вы родились 1 февраля, то персональным числом 2022 года является 9: 1 + 2 + 6 = 9.

Также нумеролог отметила, что годовой цикл берет начало со дня рождения, а не с календарного года.

Число 1

Так как 1 – начало девятилетнего цикла, значит все сделанное вами за этот год повлияет на ваше будущее. Год с персональным числом 1 подобен году вашего рождения. Этот период жизни предвещает серьезные изменения. Самое время заняться планированием, проявить лидерство и показать ваш талант. Не бойтесь самостоятельно делать первый шаг и быть решительным. Определите свой курс движения и придерживайтесь его. Постарайтесь не доводить отношения до конфликтов, чтобы не потерять друзей и не приобрести врагов. Будьте организованными и не тратьте время зря. Постарайтесь за этот период сделать важные начинания, иначе в дальнейшем для этого не выпадет возможности.

Число 2

Начатое в предыдущем году получит развитие. Можно немного расслабиться и ожидать результата. Цените своих партнеров и сосредоточьтесь на командной работе. Спешить не стоит. Займитесь сбором информации и саморазвитием. В случае конфликта интересов постарайтесь найти компромисс мягко и деликатно, но защищайте свои идеи. На этом этапе вы не будете напористы и энергичны. Возможны эмоциональные потрясения. Рост в этом году будет медленным и постепенным. Зато есть шанс найти людей, по-настоящему близких вам, и даже построить отношения на всю жизнь.

Число 3

Это этап творческих идей и первых результатов от ваших попыток, предпринятых в прошлых годах. Можно надеяться на прогресс и в работе, и в финансах, и в личной жизни. Не бойтесь самовыражаться, особенно в творческом плане. Позвольте себе праздники и развлечения. Также есть возможность найти вторую половину, а тем, кто в браке, перейти на новый уровень отношений. Вы сможете обрести новых партнеров, друзей и полезные связи. Не упускайте возможности, но прикладывайте к ним свои усилия!

Число 4

Данный год предвещает упорную работу и поможет заложить фундамент будущей жизни. Вероятен некоторый спад в делах, поэтому запаситесь терпением и будьте гибкими и трудолюбивыми. Это стабильный год, работающий на максимальный результат. Ваша задача – укрепить стабильность, не идя на резкие изменения. Проанализируйте сделанное ранее, закрепите результаты и наметьте новые цели. Можно заняться обустройством дома, разобраться в личных отношениях, привести в порядок здоровье.

Число 5

Данный период сулит много личной свободы и много беспокойства. Направляйте свою энергию правильно. Приветствуются перемены, выход из зоны комфорта и освобождение от старого. Ваша интуиция будет в помощь. Возможны трудности в материальном плане, но отнеситесь к этому хладнокровно. Хорошее время для путешествий, переезда, смены работы. Можно заняться изучение нового языка: результат будет успешным. Отпускайте прошлое и уверенно принимайте новое в свою жизнь. Вы можете встретить новую любовь, но переменчивое время не дает шанс на долгосрочный союз. А вот крепкие браки смогут спокойно пройти этот период.

Число 6

Главная задача наступившего периода – ответственность. Обратите внимание на семью и друзей, не отказывайте в помощи. В этом году есть шанс укрепить отношения, жениться, завести ребенка или переехать в новое жилище. Помните, что все, что вы будете делать для других, несет пользу и для вас лично. В этом году вам важен баланс и гармония. Уделите время увлечениям и здоровью. Шестерка — год партнерства, проявления деловых качеств и ориентации на социум.

Число 7

Семь как персональное число означает духовный год, год внутреннего роста. Пришло время для самоанализа, обучения и самопознания. Путешествия и творчество приветствуются. Есть шанс получить неожиданный источник дохода. Также стоит заняться своим здоровьем. Так как этот период благоприятен для духовности, то постарайтесь сократить свою деловую жизнь.

Число 8

Этот период называется кармическим годом. Если в предыдущие годы вы трудились, то ждите награды. При верном делегировании обязанностей есть возможность улучшить финансовое положение. Вскоре вас ждет успех. Двигаться к своим целям следует постепенно, рассудительно и в рамках правого поля, иначе будут проблемы. При этом старайтесь не нарушать баланс материального с духовными. Будьте вдумчивы в делах, связанных с инвестициями, куплей-продажей собственности. В отношениях не бойтесь проявлять понимание и прощать.

Число 9

Год завершения цикла – период осуществления, понимания и осмысления. Всё, чему суждено окончиться, закончится именно сейчас. В том числе речь идет о расставаниях, разводов, изменах, потерях. Не бойтесь освобождаться от старого. Верните старые долги, выбросите ненужное из дома, закончите изжившие себя отношения, вылечите заболевание или избавьтесь от лишнего веса. Настало время подводить итоги, а вот нового лучше не начинать. Этот год может быть трудным для вас, но знайте, что в конце вы почувствуете освобождение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предвещает нумерологический прогноз для Украины в 2022 году. Нумеролог выделила важные тенденции, которые усилятся в наступившем году, и рассказала, почему Год Тигра – поворотный для Украины.

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