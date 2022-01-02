Нас ждет проблемный, но поворотный 2022 год: нумерологический прогноз для Украины

Нумеролог рассказала, какие две "волшебные таблетки" помогут пережить сложные периоды года

Новый 2022 год для Украины будет проблемным и поворотным. По словам нумеролога Ларисы Нохриной, нас испытывают и противиться этому невозможно. Подробнее о нумерологическом прогнозе на новый год она рассказала "Телеграфу".

Прогноз для Украины на 2022 год от нумеролога

Как отмечает нумеролог, числом 2022 года для Украины стала 2, которая управляется Луной.

По словам эксперта, ситуация будет постоянно меняться от одного полюса к другому. Устойчивости не предвидится и будет то пусто, то густо. Кроме того, нестабильность будет провоцировать эмоциональные всплески и повышенную чувствительность населения нашей страны.

Нохрина сообщает, что для Украины этот год будет годом командной работы и взаимодействия. Только в команде правительство Украины, по ее словам, сможет решить задачи 2022 года.

Вызовы 2022 года и их решение

Нумеролог добавляет, что украинцы в 2022 будут вынуждены адаптироваться к экономическим и социальным вызовам.

"И независимо от даты рождения искать поддержку и опору следует в семье, в кругу друзей и единомышленников. Это универсальная волшебная таблетка 2022 года. В этом году нам всем показана забота. Берегите и балуйте друг друга!" – рассказала Нохрина.

У одиноких украинцев в 2022 году есть шанс создать пару. По словам нумеролога, взаимоотношения в этом случае будут доверительными и теплыми, партнеры станут поддержкой друг для друга.

Гармонизировать 2022 год и сгладить его кризисные моменты, отметила эксперт, нам поможет развитие своих художественных талантов.

"Вышивайте, вяжите, рисуйте, лепите…. вспомните все, что вы любите и умеете делать. Если эти занятия не принесут денег, то уж точно стабилизируют эмоциональное состояние", — пояснила Нохрина.

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Вторая волшебная таблетка года, отмечает нумеролог, это питание. Поэтому смело готовьте еду с удовольствием и любовью для своих родных и близких, угощайте друзей, а также находите время для визитов в кафе и рестораны.

"Совместная трапеза сближает! У французов есть поговорка: "Если вы не проводите 3 часа в неделю за столом – вы не семья", — отметила Нохрина.

Ранее нумеролог рассказала "Телеграфу" о негативных тенденциях 2022 года. События в первой половине года будут развиваться довольно пассивно, а вот во второй половине 2022-го актуализируются вопросы помощи и ответственности.