Нумерологический прогноз на 2022 год: как привлечь в свою жизнь удачу и успех

Нумеролог пояснила, что сулит нам новый год и кому повезет

Новый год – 2022-й, имеет в своем составе сразу три двойки. Чем особенна такая комбинация и что предвещает нам в этом году? Нумерологический прогноз на 2022 году "Телеграф" узнал у нумеролога Ларисы Нохриной.

Число 2022 года – шесть

Число этого года – 6, управляемое Венерой.

Как рассказала нумеролог, ключевым моментом для достижения успеха и счастья в 2022 году является служение, поэтому каждому из нас предстоит нести ответственность, выполнять обязательства и брать на себя новые обязанности.

"2022 это фактически наш год "долга", поскольку к достижению результатов нас мотивирует только бескорыстие, искренность, справедливость, милосердие и человечность", — отметила Нохрина.

По ее словам, 2022-й – специфический год. Так, придется находить гармонию. В противном случае отсутствие баланса в жизни может грозить потерями не только финансового характера, но и личного, что касается здоровья, дружеских и любовных отношений. Если между вами и вашими близкими существуют разногласия, то постарайтесь в новом году уладить их.

2022 – год любви и решений

Поскольку 2022 год управляется Богиней любви Венерой, то 2022-й для всех активизирует вопросы любви и конструктивного взаимодействия. Нумеролог подчеркивает один из важных моментов, которые следует знать: проявляя любовь и симпатию, в течение грядущего 2022-го есть шанс улучшить свое финансовое положение.

Как отмечает эксперт, в 2022 году обстоятельства сложатся так, что мы будем вынуждены принимать серьезные решения. И если мы будем готовы учитывать кроме собственных интересов и интересы окружающих, то достигнем к концу года позитивных результатов в бизнесе и семейных делах. Нумеролог советует определить вектор развития ваших дел и постараться улучшить условия жизни и взаимоотношения в семье. По словам нашей собеседницы, ситуации будут вынуждать прибегнуть к совету друзей, родственников или влиятельных людей. Но не стесняйтесь просить о помощи. Однако помните, что вашим добродушием могут в корыстных интересах воспользоваться другие.

Нумерологический прогноз на 2022 год

События в первой половине 2022 года будут развиваться откровенно медленно, но приложенные усилия, в конечном счете, принесут результаты, заверила эксперт.

Вторая половина года будет более активна, но будет много ответственности и актуализируются вопросы помощи.

2022 год подходит для:

гармонизации отношений с близкими родственниками;

романтических взаимоотношений и зачатия ребенка;

развлечений и отдыха. Очень хорошо делать подарки и покупать украшения.

Этот год будет удачливым для людей, работающих в сфере искусства, в том числе дизайна, театра, кино, музыки, шоу-бизнеса. В числе счастливчиков и те, кто занимаются ювелирным и парфюмерным делом.

Негативные тенденции 2022 года

В 2022 году, как сообщила нумеролог, основной проблемой здоровья могут быть легочные заболевания. Люди будут эмоциональны и нервны, очень чувственны и могут злоупотребляя алкоголем, терять силы. Кроме того, активизируются венерические болезни, заболевания почек и мочеполовой системы, простуды.

Негативные тенденции 2022 года:

Болезненная привязанность к чувственным наслаждениям. Вульгарность, невоздержанность. Сложности во взаимоотношениях с противоположным полом. Невоздержанность в еде, питье. Провокации, соблазны. Яркая одежда, дискотеки, ночные клубы, бары. Пошлый юмор, вульгарность, манипуляции. Много времени люди будут тратить на свою внешность.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог спрогнозировала в 2022 году прорывы во многих жизненных сферах и вероятность революций. Год станет особо продуктивным для тех, кто родился в период с 4 февраля по 4 марта любого года.