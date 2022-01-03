Что будет с курсом доллара и ценами: астролог озвучила прогноз для Украины на 2022 год

Астролог предупредила украинцев о большом количестве трансформаций в новом году

В 2022 году в политической жизни Украины могут произойти существенные перемены, весной возможна новая вспышка пандемии, а осенью – нарастание кризиса. Как передает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астропсихолога Ларисы Гресь.

Астролог отмечает, что с 2021 года наступила эпоха Воздуха. И до 2025 года не стоит ожидать кардинальных перемен, а хаос будет только нарастать. Так что всем нам придется научиться жить в новой реальности.

Прогноз на 2022 год для Украины и соседних стран

Как сообщает Гресь, карты независимости Украины и данные о рождении первых лиц государства указывают на вероятность перемен в жизни страны. По словам астролога, могут произойти значительные изменения в структурах власти.

"Есть вероятность, что само государство может изменить политический курс", — отметила эксперт.

Что касается Европы, то там, по данным астропрогноза, будет нарастать миграционный кризис. Угрозой для экономик стран ЕС будет, прогнозирует астролог, распространение коронавируса.

Также в прогнозе сообщается, что определенные перемены ждут Российскую Федерацию. Речь идет о кризисе власти, напряженной финансовой и экономической ситуации. Но смены российского президента, по словам Гресь, в 2022 году ждать не стоит.

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Курс доллара и цены в 2022 году

Расположение небесных тел, отмечает Гресь, свидетельствует о предпосылках для роста доллара.

"По большому счету, в 2022 году будут сохраняться все тенденции нынешнего года и одновременно нарастать новые проблемы", — добавила астролог.

В мае 2022 года, по данным прогноза, Уран в последний раз пройдет по градусу стабильности. Как пояснила астролог, это говорит о значительном росте цен на продукты питания во всех странах, но вместе с тем – снижении доли натуральных продуктов в общем объеме.

Астропрогноз призывает людей в сфере бизнеса объединяться и укрупняться, а еще не забывать о диджитализации. В то же время, астролог не рекомендует открывать новое дело на заемные средства в новом году.

Коронавирус в 2022 году

По прогнозу Гресь, новая вспышка коронавируса ожидается весной 2022 года.

Астролог отмечает, что тенденциями 2022 года будут:

деградация управленческих структур,

подорожание электроэнергии,

утверждение криптовалюты,

усиление неравенства,

распространение новых штаммов ковида.

Последние, подчеркивается в прогнозе, являются триггером перемен и характерной особенностью эпохи Воздуха.

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2022 год – время перестройки и реформ

Пик кризисных ситуаций, по данным прогноза, приходится на осень 2022 года. Но астролог уверяет, что у украинцев есть шанс справиться со всеми изменениями и трудностями. Главное, по ее словам, сохранять традиции и ценить семью как залог стабильности в любое неопределенное время.

"Сказать, что этот год будет тяжелый – нет. Что будет легкий – тоже нет. Но может быть чуть-чуть лучше прошлого года, поскольку предлагает ряд возможностей, которых не было в 2021 году", — отметила Гресь.

В целом, резюмирует астролог, год будет переломным, с перестройками и трансформациями. Но нужно достойно пройти этот сложный участок и заложить стабильный фундамент для 2023 года.

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