Рус

Що вам готує ваше персональне число року: нумерологічний прогноз на 2022 рік

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
529
Кожен може дізнатися своє число 2022 року
Кожен може дізнатися своє число 2022 року

Числа від 1 до 9 у нумерології мають певні значення

У нумерології кожен може розрахувати персональне число річного циклу та дізнатися, на що потрібно звернути увагу в найближчому році. Усього є дев’ять епіциклів, що віщують певні уроки та можливості на кожному періоді. "Телеграф" дізнався у нумеролога Любові Павленко, як розрахувати персональне число 2022 року.

Щоб визначити своє особисте число року необхідно зробити просту операцію: скласти числа дати та місяця вашого народження і до отриманої суми слід додати число 2022 року. У цьому разі – 6. Підсумовувати цифри потрібно доти, доки не вийде число від 1 до 9.

Наприклад, якщо ви народилися 1 лютого, то персональним числом 2022 року є 9: 1 + 2 + 6 = 9.

Також нумеролог зазначила, що річний цикл починається з дня народження, а не з календарного року.

Число 1

Оскільки 1 – початок дев’ятирічного циклу, отже, все зроблене вами за цей рік вплине на ваше майбутнє. Рік з персональним числом 1 подібний до року вашого народження. Цей період життя віщує серйозні зміни. Саме час зайнятися плануванням, проявити лідерство та показати ваш талант. Не бійтеся самостійно робити перший крок і бути рішучим. Визначте свій курс руху та дотримуйтесь його. Намагайтеся не доводити стосунки до конфліктів, щоб не втратити друзів і не отримати ворогів. Будьте організованими та не витрачайте час даремно. Намагайтеся за цей період зробити важливі починання, інакше надалі для цього не випаде можливості.

Число 2

Започатковане у попередньому році отримає розвиток. Можна трохи розслабитися й очікувати результату. Цінуйте своїх партнерів і зосередьтеся на командній роботі. Поспішати не варто. Займіться збиранням інформації і саморозвитком. У разі конфлікту інтересів постарайтеся знайти компроміс м’яко та делікатно, але захищайте свої ідеї. На цьому етапі ви не будете наполегливими і енергійними. Можливі емоційні потрясіння. Зростання цього року буде повільним і поступовим. Зате є шанс знайти людей, які по-справжньому близькі вам, і навіть побудувати відносини на все життя.

Число 3

Це етап творчих ідей і перших результатів від ваших спроб, зроблених у минулих роках. Можна сподіватися на прогрес і в роботі, і в фінансах, і в особистому житті. Не бійтеся самовиражатися, особливо у творчому плані. Дозвольте собі свята й розваги. Також є можливість знайти другу половину, а тим, хто одружений, перейти на новий рівень відносин. Ви зможете знайти нових партнерів, друзів і корисні зв’язки. Не втрачайте нагоди, але докладайте до них свої зусилля!

Число 4

Цей рік віщує наполегливу роботу і допоможе закласти фундамент майбутнього життя. Імовірний деякий спад у справах, тому запасіться терпінням і будьте гнучкими та працелюбними. Це стабільний рік, який працює на максимальний результат. Ваше завдання – зміцнити стабільність, не йдучи на різкі зміни. Проаналізуйте зроблене раніше, закріпіть результати та окресліть нові цілі. Можна зайнятися облаштуванням будинку, розібратися в особистих відносинах, владнати проблеми зі здоров’ям.

Число 5

Цей період обіцяє багато особистої свободи та багато занепокоєння. Спрямовуйте свою енергію правильно. Вітаються зміни, вихід із зони комфорту і звільнення від старого. Ваша інтуїція прийде на допомогу. Можливі труднощі в матеріальному плані, але поставтеся до цього холоднокровно. Гарний час для подорожей, переїзду, зміни роботи. Можна вивчити нову мову: результат буде успішним. Відпускайте минуле і впевнено приймайте нове у своє життя. Ви можете зустріти нове кохання, але мінливий час не дає шансу на довгостроковий союз. А ось міцні шлюби матимуть змогу спокійно пройти цей період.

Число 6

Головне завдання періоду – відповідальність. Зверніть увагу на сім’ю і друзів, не відмовляйте у допомозі. Цього року є шанс зміцнити стосунки, одружитися, завести дитину чи переїхати до нового житла. Пам’ятайте, що все, що ви робитимете для інших, несе користь і для вас особисто. Цього року вам важливий баланс і гармонія. Приділіть час захопленням і здоров’ю. Шістка – рік партнерства, прояви ділових якостей та орієнтації на соціум.

Число 7

Сім як особисте число означає духовний рік, рік внутрішнього зростання. Настав час для самоаналізу, навчання і самопізнання. Подорожі та творчість вітаються. Є шанс отримати несподіване джерело прибутку. Також варто зайнятися своїм здоров’ям. Оскільки цей період є сприятливим для духовності, то постарайтеся скоротити своє ділове життя.

Число 8

Цей період називається кармічним роком. Якщо у попередні роки ви працювали, то чекайте нагороди. При правильному делегуванні обов’язків є можливість поліпшити фінансове становище. Незабаром на вас чекає успіх. Рухатися до своїх цілей слід поступово, розважливо та в рамках правого поля, інакше будуть проблеми. При цьому намагайтеся не порушувати баланс матеріального із духовними. Будьте вдумливими у справах, пов’язаних з інвестиціями, купівлею-продажем власності. У стосунках не бійтеся виявляти розуміння та прощати.

Число 9

Рік завершення циклу – період здійснення, розуміння та осмислення. Все, чому судилося закінчитися, закінчиться саме зараз. У тому числі йдеться про розставання, розлучення, зради, втрати. Не бійтеся звільнятись від старого. Поверніть старі борги, викиньте непотрібне з дому, закінчіть стосунки, що вичерпали себе, вилікуйте захворювання або позбавтеся зайвої ваги. Настав час підбивати підсумки, а ось нового краще не починати. Цей рік може бути важким для вас, але знайте, що наприкінці ви відчуєте звільнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що віщує нумерологічний прогноз для України у 2022 році. Нумеролог виділила важливі тенденції, які посиляться цього року, і розповіла, чому Рік Тигра – поворотний для України.

Теги:
#Число #Нумерологія
Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ
Економіка та Фінанси
Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ
Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні
Дата публікації
Категорія
Ірину Сучкову шукали – але знайшли мертвою
Жінку шукали з вересня: убивці 11-річного хлопчика під Мелітополем зізналися у новому злочині
Дата публікації
Категорія
Зеленський нагадав, що війна в державі триває з 2014 року
Загроза вторгнення Росії в Україну: Зеленський виступив зі зверненням (відео)
Дата публікації
Категорія
"Великому і могутньому" вказали на двері
Під Києвом батьки проти викладання російської мови як другої іноземної — у чому проблема?
Дата публікації
Категорія
У Кремлі можуть розглянути питання "незалежності" окупованого Донбасу
Путіну запропонували різке рішення щодо бойовиків "ДНР"-"ЛНР": що вигадали в Росії