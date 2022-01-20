Що вам готує ваше персональне число року: нумерологічний прогноз на 2022 рік

Числа від 1 до 9 у нумерології мають певні значення

У нумерології кожен може розрахувати персональне число річного циклу та дізнатися, на що потрібно звернути увагу в найближчому році. Усього є дев’ять епіциклів, що віщують певні уроки та можливості на кожному періоді. "Телеграф" дізнався у нумеролога Любові Павленко, як розрахувати персональне число 2022 року.

Щоб визначити своє особисте число року необхідно зробити просту операцію: скласти числа дати та місяця вашого народження і до отриманої суми слід додати число 2022 року. У цьому разі – 6. Підсумовувати цифри потрібно доти, доки не вийде число від 1 до 9.

Наприклад, якщо ви народилися 1 лютого, то персональним числом 2022 року є 9: 1 + 2 + 6 = 9.

Також нумеролог зазначила, що річний цикл починається з дня народження, а не з календарного року.

Число 1

Оскільки 1 – початок дев’ятирічного циклу, отже, все зроблене вами за цей рік вплине на ваше майбутнє. Рік з персональним числом 1 подібний до року вашого народження. Цей період життя віщує серйозні зміни. Саме час зайнятися плануванням, проявити лідерство та показати ваш талант. Не бійтеся самостійно робити перший крок і бути рішучим. Визначте свій курс руху та дотримуйтесь його. Намагайтеся не доводити стосунки до конфліктів, щоб не втратити друзів і не отримати ворогів. Будьте організованими та не витрачайте час даремно. Намагайтеся за цей період зробити важливі починання, інакше надалі для цього не випаде можливості.

Число 2

Започатковане у попередньому році отримає розвиток. Можна трохи розслабитися й очікувати результату. Цінуйте своїх партнерів і зосередьтеся на командній роботі. Поспішати не варто. Займіться збиранням інформації і саморозвитком. У разі конфлікту інтересів постарайтеся знайти компроміс м’яко та делікатно, але захищайте свої ідеї. На цьому етапі ви не будете наполегливими і енергійними. Можливі емоційні потрясіння. Зростання цього року буде повільним і поступовим. Зате є шанс знайти людей, які по-справжньому близькі вам, і навіть побудувати відносини на все життя.

Число 3

Це етап творчих ідей і перших результатів від ваших спроб, зроблених у минулих роках. Можна сподіватися на прогрес і в роботі, і в фінансах, і в особистому житті. Не бійтеся самовиражатися, особливо у творчому плані. Дозвольте собі свята й розваги. Також є можливість знайти другу половину, а тим, хто одружений, перейти на новий рівень відносин. Ви зможете знайти нових партнерів, друзів і корисні зв’язки. Не втрачайте нагоди, але докладайте до них свої зусилля!

Число 4

Цей рік віщує наполегливу роботу і допоможе закласти фундамент майбутнього життя. Імовірний деякий спад у справах, тому запасіться терпінням і будьте гнучкими та працелюбними. Це стабільний рік, який працює на максимальний результат. Ваше завдання – зміцнити стабільність, не йдучи на різкі зміни. Проаналізуйте зроблене раніше, закріпіть результати та окресліть нові цілі. Можна зайнятися облаштуванням будинку, розібратися в особистих відносинах, владнати проблеми зі здоров’ям.

Число 5

Цей період обіцяє багато особистої свободи та багато занепокоєння. Спрямовуйте свою енергію правильно. Вітаються зміни, вихід із зони комфорту і звільнення від старого. Ваша інтуїція прийде на допомогу. Можливі труднощі в матеріальному плані, але поставтеся до цього холоднокровно. Гарний час для подорожей, переїзду, зміни роботи. Можна вивчити нову мову: результат буде успішним. Відпускайте минуле і впевнено приймайте нове у своє життя. Ви можете зустріти нове кохання, але мінливий час не дає шансу на довгостроковий союз. А ось міцні шлюби матимуть змогу спокійно пройти цей період.

Число 6

Головне завдання періоду – відповідальність. Зверніть увагу на сім’ю і друзів, не відмовляйте у допомозі. Цього року є шанс зміцнити стосунки, одружитися, завести дитину чи переїхати до нового житла. Пам’ятайте, що все, що ви робитимете для інших, несе користь і для вас особисто. Цього року вам важливий баланс і гармонія. Приділіть час захопленням і здоров’ю. Шістка – рік партнерства, прояви ділових якостей та орієнтації на соціум.

Число 7

Сім як особисте число означає духовний рік, рік внутрішнього зростання. Настав час для самоаналізу, навчання і самопізнання. Подорожі та творчість вітаються. Є шанс отримати несподіване джерело прибутку. Також варто зайнятися своїм здоров’ям. Оскільки цей період є сприятливим для духовності, то постарайтеся скоротити своє ділове життя.

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Число 8

Цей період називається кармічним роком. Якщо у попередні роки ви працювали, то чекайте нагороди. При правильному делегуванні обов’язків є можливість поліпшити фінансове становище. Незабаром на вас чекає успіх. Рухатися до своїх цілей слід поступово, розважливо та в рамках правого поля, інакше будуть проблеми. При цьому намагайтеся не порушувати баланс матеріального із духовними. Будьте вдумливими у справах, пов’язаних з інвестиціями, купівлею-продажем власності. У стосунках не бійтеся виявляти розуміння та прощати.

Число 9

Рік завершення циклу – період здійснення, розуміння та осмислення. Все, чому судилося закінчитися, закінчиться саме зараз. У тому числі йдеться про розставання, розлучення, зради, втрати. Не бійтеся звільнятись від старого. Поверніть старі борги, викиньте непотрібне з дому, закінчіть стосунки, що вичерпали себе, вилікуйте захворювання або позбавтеся зайвої ваги. Настав час підбивати підсумки, а ось нового краще не починати. Цей рік може бути важким для вас, але знайте, що наприкінці ви відчуєте звільнення.

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