Що буде з курсом долара та цінами: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік

Астролог попередила українців про велику кількість трансформацій у новому році

У 2022 році у політичному житті України можуть відбутися суттєві зміни, навесні можливий новий спалах пандемії, а восени – наростання кризи. Як передає "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астропсихолога Лариси Гресь.

Астролог зазначає, що з 2021 року настала епоха Повітря. І до 2025 року не варто очікувати кардинальних змін, а хаос тільки наростатиме. Тож усім нам доведеться навчитися жити у новій реальності.

Прогноз на 2022 рік для України та сусідніх країн

Як повідомляє Гресь, карти незалежності України та дані про народження перших осіб держави вказують на ймовірність змін у житті країни. За словами астролога, можуть відбутися значні зміни у структурах влади.

"Є ймовірність, що сама держава може змінити політичний курс", — зазначила експерт.ка

Що стосується Європи, то там, за даними астропрогнозу, наростатиме міграційна криза. Загрозою для економік країн ЄС буде, прогнозує астролог, поширення коронавірусу.

Також у прогнозі повідомляється, що певні зміни чекають на Росію. Йдеться про кризу влади, напружену фінансову й економічну ситуацію. Але зміни російського президента, за словами Гресь, 2022 року чекати не варто.

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Курс долара та ціни у 2022 році

Розташування небесних тіл, зазначає Гресь, свідчить про передумови зростання долара.

"За великим рахунком, у 2022 році зберігатимуться всі тенденції цього року і одночасно наростатимуть нові проблеми", — додала астролог.

У травні 2022 року, за даними прогнозу, Уран востаннє пройде за градусом стабільності. Як пояснила астролог, це говорить про значне зростання цін на продукти харчування у всіх країнах, але водночас – зниження частки натуральних продуктів у загальному обсязі.

Астропрогноз закликає людей у сфері бізнесу об’єднуватись та укрупнюватися, а ще не забувати про дыджиталізацію. У той же час астролог не рекомендує відкривати нову справу на позикові кошти в новому році.

Коронавірус у 2022 році

За прогнозом Гресь, новий спалах коронавірусу очікується навесні 2022 року.

Астролог зазначає, що тенденціями 2022 року будуть :

деградація управлінських структур,

подорожчання електроенергії,

ствердження криптовалюти,

посилення нерівності,

поширення нових штамів ковіду.

Останні, наголошується у прогнозі, є тригером змін і характерною особливістю епохи Повітря.

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2022 рік – час розбудови та реформ

Пік кризових ситуацій, за даними прогнозу, припадає на осінь 2022 року. Але астролог запевняє, що українці мають шанс впоратися зі всіма змінами та труднощами. Головне, за її словами, зберігати традиції та цінувати сім’ю як запоруку стабільності у будь-який невизначений час.

"Сказати, що цей рік буде важкий — ні. Що буде легкий — теж ні. Але може бути трохи кращим за минулий рік, оскільки пропонує низку можливостей, яких не було в 2021 році", — зазначила Гресь.

Загалом, резюмує астролог, рік буде переломним, з перебудовами та трансформаціями. Але треба гідно пройти цю складну ділянку й закласти стабільний фундамент для 2023 року.

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