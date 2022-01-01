Нумерологічний прогноз на 2022 рік: як залучити до свого життя удачу й успіх

Нумеролог пояснила, що обіцяє нам рік і кому пощастить

Новий рік – 2022-й, має у своєму складі одразу три двійки. Чим особлива така комбінація і що віщує нам у цьому році? Нумерологічний прогноз на 2022 рік "Телеграф" дізнався у нумеролога Лариси Нохріної.

Число 2022 року – шість

Число нового року — 6, кероване Венерою.

Як розповіла нумеролог, ключовим моментом для досягнення успіху та щастя у 2022 році є служіння, тому кожному з нас належить нести відповідальність, виконувати зобов’язання та брати на себе нові обов’язки.

"2022 це фактично наш рік "боргу", оскільки до досягнення результатів нас мотивує лише безкорисливість, щирість, справедливість, милосердя та людяність", — зазначила Нохріна.

За її словами, 2022-й – специфічний рік. Так, доведеться шукати гармонію. Інакше відсутність балансу у житті може загрожувати втратами як фінансового характеру, так й особистого, що стосується здоров’я, дружніх і любовних відносин. Якщо між вами та вашими близькими існують розбіжності, то постарайтеся у новому році залагодити їх.

2022 – рік кохання та рішень

Оскільки 2022 рік керується богинею кохання Венерою, то 2022-й для всіх активізує питання кохання і конструктивної взаємодії. Нумеролог наголошує на одному з важливих моментів, які слід знати: виявляючи любов і симпатію, протягом майбутнього 2022-го є шанс покращити своє фінансове становище.

Як зазначає експерт, у 2022 році обставини складуться так, що ми будемо змушені приймати серйозні рішення. І якщо ми будемо готові враховувати окрім власних інтересів інтереси оточуючення, то досягнемо до кінця року позитивних результатів у бізнесі та сімейних справах. Нумеролог радить визначити вектор розвитку ваших справ і постаратися покращити умови життя та взаємини у сім’ї. За словами нашої співрозмовниці, ситуації змушуватимуть вдатися до поради друзів, родичів чи впливових людей. Але не соромтеся просити про допомогу. Однак пам’ятайте, що вашою добродушністю можуть у корисливих інтересах скористатися інші.

Нумерологічний прогноз на 2022 рік

Події у першій половині 2022 року будуть розвиватися відверто повільно, але докладені зусилля, зрештою, принесуть результати, запевнила експерт.

Друга половина року буде активнішою, але буде багато відповідальності та актуалізуються питання допомоги.

2022 підходить для:

гармонізації відносин із близькими родичами;

романтичних взаємовідносин та зачаття дитини;

розваг та відпочинку. Дуже добре робити подарунки та купувати прикраси.

Цей рік буде щасливим для людей, які працюють у сфері мистецтва, зокрема дизайну, театру, кіно, музики, шоу-бізнесу. Серед щасливчиків і ті, хто займається ювелірною та парфумерною справою.

Негативні тенденції 2022 року

У 2022 році, як повідомила нумеролог, основною проблемою здоров’я можуть бути легеневі захворювання. Люди будуть емоційні та нервові, дуже чуттєві та можуть зловживаючи алкоголем, втрачати сили. Крім того, активізуються венеричні хвороби, захворювання нирок та сечостатевої системи, застуди.

Негативні тенденції 2022 року:

Болюча прихильність до чуттєвих насолод. Вульгарність, нестримність. Складнощі у взаємовідносинах з протилежною статтю. Нестриманість у їжі, напоях. Провокації, спокуси. Яскравий одяг, дискотеки, нічні клуби, бари. Вульгарний гумор, вульгарність, маніпуляції. Багато часу люди витрачатимуть на свою зовнішність.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог спрогнозувала у 2022 році прориви у багатьох життєвих сферах та ймовірність революцій. Рік стане особливо продуктивним для тих, хто народився у період з 4 лютого до 4 березня будь-якого року.