Нас чекає проблемний, але поворотний 2022 рік: нумерологічний прогноз для України

Нумеролог розповіла, які дві "чарівні пігулки" допоможуть пережити складні періоди року

Новий 2022 рік для України буде проблемним та поворотним. За словами нумеролога Лариси Нохріної, нас випробовують і чинити опір цьому неможливо. Докладніше про нумерологічний прогноз на новий рік вона розповіла "Телеграфу".

Прогноз для України на 2022 рік від нумеролога

Як зазначає нумеролог, числом 2022 року для України стала 2, яка управляється Місяцем.

За словами експерта, ситуація постійно змінюватиметься від одного полюса до іншого. Стійкості не передбачається. Крім того, нестабільність провокуватиме емоційні сплески та підвищену чутливість населення нашої країни.

Нохріна повідомляє, що для України цей рік буде роком командної роботи і взаємодії. Тільки у команді уряд України, за її словами, зможе вирішити задачі 2022 року.

Виклики 2022 року та їх вирішення

Нумеролог додає, що українці у 2022 році будуть змушені адаптуватися до економічних і соціальних викликів.

"І незалежно від дати народження шукати підтримку й опору слід у сім’ї, у колі друзів і однодумців. Це універсальна чарівна пігулка 2022 року. Цього року нам усім показана турбота. Бережіть і балуйте один одного!" — розповіла Нохріна.

Одинокі українці у 2022 році мають шанс створити пару. За словами нумеролога, взаємини у цьому випадку будуть довірливими та теплими, партнери стануть підтримкою один для одного.

Гармонізувати 2022 рік і згладити його кризові моменти, зазначила експерт, нам допоможе розвиток своїх мистецьких талантів.

"Вишивайте, в’яжіть, малюйте, ліпіть... Згадайте все, що ви любите і вмієте робити. Якщо ці заняття не принесуть грошей, то точно стабілізують емоційний стан", — пояснила Нохріна.

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Друга чарівна пігулка року, зазначає нумеролог, це харчування. Тому сміливо готуйте їжу із задоволенням і любов’ю для своїх рідних і близьких, пригощайте друзів, а також знаходите час для візитів до кафе та ресторанів.

"Спільна трапеза зближує! У французів є приказка: "Якщо ви не проводите 3 години на тиждень за столом – ви не родина", — зауважила Нохріна.

Раніше нумеролог розповіла "Телеграфу" про негативні тенденції 2022 року. Події у першій половині року розвиватимуться досить пасивно, а от у другій половині 2022 року актуалізуються питання допомоги та відповідальності.