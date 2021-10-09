Як зареєструватися в додатку "Дія"

Підключитися до роботи з цифровими документами стало простіше простого

Розвиток технологій сильно полегшив життя людини, позбавивши, наприклад, у вигляді додатку "Дія", від необхідності всюди носити із собою важливі документи, які підтверджують особу людини.

Якщо ви з якоїсь причини досі не скористалися подібною можливістю, але хотіли б це зробити, "Телеграф" підготував для вас невеликий гайд із реєстрації у програмі.

Для початку нагадаємо прописні істини: "Дія" доступна як для користувачів телефонів на базі Android, так і для IOS. Файли на скачування програми, відповідно, доступні в Google Рlay і AppStore.

Якщо раптом на телефоні мати "Дію" під рукою вам не зовсім хочеться, то ви можете зареєструватися безпосередньо через портал — досить зайти на нього через ваш браузер. До слова, хвилюватися за гігабайти інтернету не варто: перебування на цьому ресурсі українські мобільні оператори не тарифікують.

Однак повернемося до реєстрації у мобільному додатку. Коли зі скачуванням покінчено, час відшукати свої документи у загальній базі.

Розробники (якими є фахівці Міністерства цифровий трансформації України) стверджують, що зареєструватися вдасться за чотири короткі кроки.

"Дію" визнають вже багато організацій

Спочатку вам знадобитися ідентифікація користувача, яка проходить двома способами. Для цього використовується технологія — або BankID, або NFC. Друга, до речі, буде дуже зручна для тих, хто не хоче пов’язувати з порталом свої банківські карти.

Втім, у разі роботи із NFC відсканувати доведеться номер документа, а також інформацію, розміщену на електронному чіпі. Тому працювати доведеться тільки з біометричними паспортом (або закордонним).

Технологія BankID використовується давно, тому буде легшою. Для початку вам запропонують вибрати один із банків, карта якого у вас є. Їх список на вибір в "Дії" вельми великий: від популярних "Привату", "Ощадбанку", "Авалю" до "Правекс Банку", "Банку Львів" і "Полтава-банку". Зараз додаток пропонує вибрати реєстрацію через мінімум 38 банків.

Потім вам доведеться увійти в систему банку через ваші телефон-пароль, придумати короткий пароль із чотирьох цифр і вдасться увійти.

Для того, щоб наступна авторизація на вашому телефоні була простішою, ви можете використовувати технологію TouchID — якщо у вас підтримується розпізнавання відбитків пальця.

Майте на увазі, що в додатку відображаються лише біометричні паспорти громадянина України. Тому якщо ви до сих пір користуєтеся "синьої книжечкою", то його в базі не знайдеться.

Однак загалом через "Дію" ви можете мати в телефоні свої ID-карту, закордонний паспорт, ІНП, водійські права, свідоцтво про народження дітей, а також, з недавніх пір, свідоцтва про вакцинацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про декілька простих способів швидко дізнатися власний номер телефону, якщо ви раптом його не пам’ятаєте.