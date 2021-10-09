Як зареєструватися в додатку "Дія"
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Підключитися до роботи з цифровими документами стало простіше простого
Розвиток технологій сильно полегшив життя людини, позбавивши, наприклад, у вигляді додатку "Дія", від необхідності всюди носити із собою важливі документи, які підтверджують особу людини.
Якщо ви з якоїсь причини досі не скористалися подібною можливістю, але хотіли б це зробити, "Телеграф" підготував для вас невеликий гайд із реєстрації у програмі.
Для початку нагадаємо прописні істини: "Дія" доступна як для користувачів телефонів на базі Android, так і для IOS. Файли на скачування програми, відповідно, доступні в Google Рlay і AppStore.
Якщо раптом на телефоні мати "Дію" під рукою вам не зовсім хочеться, то ви можете зареєструватися безпосередньо через портал — досить зайти на нього через ваш браузер. До слова, хвилюватися за гігабайти інтернету не варто: перебування на цьому ресурсі українські мобільні оператори не тарифікують.
Однак повернемося до реєстрації у мобільному додатку. Коли зі скачуванням покінчено, час відшукати свої документи у загальній базі.
Розробники (якими є фахівці Міністерства цифровий трансформації України) стверджують, що зареєструватися вдасться за чотири короткі кроки.
Спочатку вам знадобитися ідентифікація користувача, яка проходить двома способами. Для цього використовується технологія — або BankID, або NFC. Друга, до речі, буде дуже зручна для тих, хто не хоче пов’язувати з порталом свої банківські карти.
Втім, у разі роботи із NFC відсканувати доведеться номер документа, а також інформацію, розміщену на електронному чіпі. Тому працювати доведеться тільки з біометричними паспортом (або закордонним).
Технологія BankID використовується давно, тому буде легшою. Для початку вам запропонують вибрати один із банків, карта якого у вас є. Їх список на вибір в "Дії" вельми великий: від популярних "Привату", "Ощадбанку", "Авалю" до "Правекс Банку", "Банку Львів" і "Полтава-банку". Зараз додаток пропонує вибрати реєстрацію через мінімум 38 банків.
Потім вам доведеться увійти в систему банку через ваші телефон-пароль, придумати короткий пароль із чотирьох цифр і вдасться увійти.
Для того, щоб наступна авторизація на вашому телефоні була простішою, ви можете використовувати технологію TouchID — якщо у вас підтримується розпізнавання відбитків пальця.
Майте на увазі, що в додатку відображаються лише біометричні паспорти громадянина України. Тому якщо ви до сих пір користуєтеся "синьої книжечкою", то його в базі не знайдеться.
Однак загалом через "Дію" ви можете мати в телефоні свої ID-карту, закордонний паспорт, ІНП, водійські права, свідоцтво про народження дітей, а також, з недавніх пір, свідоцтва про вакцинацію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про декілька простих способів швидко дізнатися власний номер телефону, якщо ви раптом його не пам’ятаєте.
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