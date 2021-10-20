Карантин наближається: де можна отримати сертифікат про вакцинацію

В "карантинні часи" цей документ може значно спростити життя.

З 21 жовтня в Україні вступають нові правила, згідно з якими поїздки між регіонами стануть практично неможливими для українців, які не мають на руках сертифіката вакцинації або свідоцтва про перенесений COVID-19. Крім того, в Міністерстві охорони здоров’я раніше заявляли, що більшість карантинних обмежень "жовтої" та "червоної" зон не будуть поширюватися на тих, у кого є довідки, що підтверджують факт проходження курсу імунізації. Таким чином цей документ починає набувати величезну цінність в сучасних умовах.

Розбираємося в тому, як його отримати.

Насамперед варто розуміти, що для отримання відповідного сертифікату необхідно отримати щеплення від COVID-19. У центрі вакцинації громадянам запропонують заповнити інформацію про себе, а потім ця інформація буде внесена в онлайн-реєстр.

Після цього в охочого отримати сертифікат буде три варіанти, пройдемося по кожному з них.

Спосіб №1. "Дія" для мобільних пристроїв.

Цей спосіб є найбільш детально висвітленим в українських ЗМІ, і раніше "Телеграф" детально його розбирав, так що "пробіжимося" коротко.

В першу чергу варто встановити додаток на свій смартфон, для цього підійдуть пристрої на платформі Android або iOS. Після установки програми, користувачеві запропонують пройти реєстрацію через один з наявних банківських аккаунтів і згенерувати свій "ПІН-код".

Всі наявні про користувача документи підтягнуться в додаток автоматично.

Після цього варто перейти в розділ "Послуги", а потім вибрати пункт "COVID-сертифікати". Потім користувачеві запропонують дати згоду на обробку персональних даних.

Якщо в реєстрах є інформація про вакцинацію, то сертифікат з’явиться в розділі "Документи".

Важливо! Для отримання сертифікату цим методом, вам треба буде поставити свою "Дія" -підпис. Щоб її включити, треба натиснути на кнопку "Меню", а потім вибрати відповідний пункт, після чого натиснути на слайдер "Активувати Дія.Підпис".

Варто підкреслити, що це можна зробити лише при наявності в додатку вашого паспорта. Якщо ви користуєтеся старим паспортом- "книжечкою", то дані про нього не підтягнуться, а значить і включити підпис ви не зможете, а отже отримати сертифікат вакцинації не вийде.

Однак якщо ви отримали ID-карту або біометричний закордонний паспорт, то проблем з отриманням COVID-сертифікату у вас бути не повинно.

Спосіб №2. Портал "Дія"

Якщо попередній спосіб не дав результатів, то можна спробувати отримати сертифікат, згенерований на порталі "Дія".

Насамперед варто зайти у свій кабінет, а якщо ви на порталі вперше, то варто зареєструватися.

Натисніть на кнопку "Отримати сертифікат" у відповідному розділі (знайти його можна, наприклад, за цим посиланням). Потім треба дати згоду на обробку персональних даних і почекати, поки сертифікат буде підготовлений.

Після цього його досить роздрукувати або завантажити собі на мобільний пристрій.

Варто зазначити, що цей варіант теж може не дати результату, якщо в Електронній системі охорони здоров’я немає інформації про отримання громадянином двох доз вакцини. Таке може статися, якщо інформація про це була внесена неправильно.

Спосіб №3

Якщо жоден з перерахованих вище методів не дав результатів, то у вас залишається єдиний вихід — звернутися до сімейного лікаря та виконати його інструкції.

Як повідомлялося раніше, в Україні стартувала масова вакцинація від коронавірусу. МОЗ планує за тиждень вакцинувати понад півтора мільйона людей.