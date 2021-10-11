В Україні вводять обмеження на поїздки між областями: кого це торкнеться

Нові правила стосуються не тільки пасажирів, але і водіїв.

Уряд України затвердив нові правила міжрегіональних пасажирських перевезень в умовах карантину. Незабаром подорожі між областями будуть неможливі без наявності у водіїв або пасажирів певних документів.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що нові правила почнуть діяти з 21 жовтня для областей в яких введено "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. На сьогоднішній день, всі українські регіони потрапляють під відповідні критерії.

Серед необхідних для здійснення поїздки документів вказуються:

сертифікат вакцинації, в якому є дані про отримання хоча б однієї дози вакцини для регіонів з "жовтою зоною";

український або міжнародний сертифікат вакцинації, з даними про завершення курсу вакцинації для "помаранчевої" або "червоної" зон;

негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19;

свідоцтво про перенесену хворобу.

Зокрема дозволяється використовувати для цього сертифікати, отримані через додаток "Дія".

Вказується, що ці правила поширюються на всі регулярні та нерегулярні перевезення, як на автотранспорті, так і на залізничні або авіамаршрути, які виконуються за межі області.

На перевезення всередині області або міста ці правила не поширюються.

Як повідомлялося раніше, Україна потрапила в трійку країн Європи з найбільшою кількістю добових смертей від коронавірусу і по числу нових інфікувань.