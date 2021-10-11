В Україні вводять обмеження на поїздки між областями: кого це торкнеться
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Нові правила стосуються не тільки пасажирів, але і водіїв.
Уряд України затвердив нові правила міжрегіональних пасажирських перевезень в умовах карантину. Незабаром подорожі між областями будуть неможливі без наявності у водіїв або пасажирів певних документів.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Повідомляється, що нові правила почнуть діяти з 21 жовтня для областей в яких введено "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. На сьогоднішній день, всі українські регіони потрапляють під відповідні критерії.
Серед необхідних для здійснення поїздки документів вказуються:
- сертифікат вакцинації, в якому є дані про отримання хоча б однієї дози вакцини для регіонів з "жовтою зоною";
- український або міжнародний сертифікат вакцинації, з даними про завершення курсу вакцинації для "помаранчевої" або "червоної" зон;
- негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19;
- свідоцтво про перенесену хворобу.
Зокрема дозволяється використовувати для цього сертифікати, отримані через додаток "Дія".
Вказується, що ці правила поширюються на всі регулярні та нерегулярні перевезення, як на автотранспорті, так і на залізничні або авіамаршрути, які виконуються за межі області.
На перевезення всередині області або міста ці правила не поширюються.
Як повідомлялося раніше, Україна потрапила в трійку країн Європи з найбільшою кількістю добових смертей від коронавірусу і по числу нових інфікувань.
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