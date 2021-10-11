Укр

В Украине вводят ограничения на поездки между областями: кого это коснется

Автор
Геннадий Лубенец
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Поезд Новость обновлена 11 октября 2021, 18:21
Поезд

Новые правила касаются не только пассажиров, но и водителей.

Правительство Украины утвердило новые правила межрегиональных пассажирских перевозок в условиях карантина. Вскоре путешествия между областями будут невозможны без наличия у водителей или пассажиров определенных документов.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что новые правила начнут действовать с 21 октября для областей в которых введен "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности. На сегодняшний день, все украинские регионы попадают под соответствующее определение.

Среди документов, необходимых для совершения поездки указываются:

  • сертификат вакцинации, в котором имеются данные о получении хотя бы одной дозы вакцины для регионов с "желтой зоной";
  • украинский или международный сертификат вакцинации, с данными о завершении курса вакцинации для "оранжевой" или "красной" зон;
  • негативный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19;
  • свидетельство о перенесенной болезни.

В частности разрешается использовать для этого сертификаты, полученные через приложение "Дия".

Указывается, что эти правила распространяются на все регулярные и нерегулярные перевозки, как на автотранспорте, так и на железнодорожные или авиамаршруты, которые выполняются за пределы области.

На перевозки внутри области или города эти правила не распространяются.

Как сообщалось ранее, Украина попала в тройку стран Европы с наибольшим количеством суточных смертей от коронавируса и по числу новых инфицирований.

Теги:
#Кабмин #Коронавирус #Covid-19
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