Украина попала в тройку лидеров по смертности от коронавируса: свежая статистика

За сутки количество летальных случаев возросло еще больше

Украина с уровнем заболеваемости за минувшие сутки стала третьей среди стран Европы по количеству новых больных. Такое же место наша страна заняла в "антирейтинге" летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные сайта Woldometer.

Так, с показателем 11 344 новых случаев, которые зафиксировали 10 октября, Украина стала третьей после Великобритании и России по количеству заражений. Такое же место среди стран Европы мы заняли и по количеству смертей (162), однако уже после России и Румынии.

Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID-19

Третью строчку Украина заняла и по количеству смертей

Относительно данных о распространении коронавируса по состоянию на утро понедельника, 11 октября, то количество новых случаев несколько снизилось. Однако, это можно объяснить уменьшением числа проведенных тестов. При этом летальных случаев стало больше — если прошедшие сутки смертей было 162, то утром зафиксировали 207 умерших. Это может свидетельствовать о том, что коронавирус становится все более агрессивным.

В региональном разрезе антилидером заболеваемости очередной раз стала Харьковщина — 1419 новых случаев, следующими идут Днепропетровская (765) и Одесская (690) области.

Стоит отметить, что всего за семь дней в Украине стремительно выросло количество регионов, которые по эпидемическим показаниям соответствуют "оранжевой" зоне карантина. За прошедшие сутки их было 16 — худшую ситуацию фиксировали на Херсонщине, Харьковщине и Запорожье.

Как сообщал "Телеграф" ранее, врач сделал неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине — в ближайшее время количество госпитализаций достигнет цифры в 5000 человек в сутки.