Всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: где больше всего новых случаев 10 октября
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Падение числа новых случаев объясняется уменьшением количества тестов
На утро воскресенья, 10 октября, в Украине традиционно снизились показатели заболеваемости COVID-19, но ситуация все равно остается тревожной, — особенно в Харькове, Одессе и Днепре.
Об этом со ссылкой на утреннюю статистику Минздрава сообщает "Телеграф".
Напомним, что вчера в стране было почти 16 тысяч новых случаев, но на выходных всегда делают меньше тестов, ввиду чего заболеваемость якобы падает.
Всего за прошлые сутки в Украине зарегистрировали:
- 11 344 новых случаев;
- 162 смерти;
- 3 712 госпитализированных;
- 2 581 выздоровевших.
Больше всего заболевших за сутки — в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Заметим, что на этой неделе в Украине был зафиксирован рекордный почти за полгода рост числа новых случаев коронавируса — только позавчера было зарегистрировано более 16 тысяч заболевших, а на неделе было 320 смертей.
Как сообщал "Телеграф", на вчера порядка 15 областей уже были в "оранжевой" зоне карантина, хотя по фактическим данным некоторые уже достигли показателей "красной" зоны.
Накануне стало известно, что первой перешедшей в "красную" зону может стать Херсонская область.
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