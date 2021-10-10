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Всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: где больше всего новых случаев 10 октября

Автор
Валерия Куценко
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На выходных в Украине стало чуть меньше заболевших COVID-19 Новость обновлена 10 октября 2021, 08:16
На выходных в Украине стало чуть меньше заболевших COVID-19

Падение числа новых случаев объясняется уменьшением количества тестов

На утро воскресенья, 10 октября, в Украине традиционно снизились показатели заболеваемости COVID-19, но ситуация все равно остается тревожной, — особенно в Харькове, Одессе и Днепре.

Об этом со ссылкой на утреннюю статистику Минздрава сообщает "Телеграф".

Напомним, что вчера в стране было почти 16 тысяч новых случаев, но на выходных всегда делают меньше тестов, ввиду чего заболеваемость якобы падает.

Всего за прошлые сутки в Украине зарегистрировали:

  • 11 344 новых случаев;
  • 162 смерти;
  • 3 712 госпитализированных;
  • 2 581 выздоровевших.

Больше всего заболевших за сутки — в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Заметим, что на этой неделе в Украине был зафиксирован рекордный почти за полгода рост числа новых случаев коронавируса — только позавчера было зарегистрировано более 16 тысяч заболевших, а на неделе было 320 смертей.

Как сообщал "Телеграф", на вчера порядка 15 областей уже были в "оранжевой" зоне карантина, хотя по фактическим данным некоторые уже достигли показателей "красной" зоны.

Накануне стало известно, что первой перешедшей в "красную" зону может стать Херсонская область.

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#Коронавирус #Covid-19
На выходных в Украине стало чуть меньше заболевших COVID-19
Здоровье
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