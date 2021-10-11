Почти вдвое больше: коронавирус в Украине бьет прошлогодние цифры

За сутки заболело 863 ребенка

Понедельник, 11 октября, Украина начинает с 8832 новыми случаями коронавируса. Как часто бывает после выходных, количество заболевших значительно снизилось, что обычно объясняется понижающейся активностью в плане проведения тестирований в воскресенье.

Статистические данные предоставили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что несмотря на общее снижение заболеваемости, количество погибших за сутки пациентов увеличилось по сравнению со вчерашней статистикой. Однако радует то, что уменьшилось и количество госпитализированных больных.

Всего за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы — 2672 человека (сутками ранее — 3712);

умерли от COVID-19 — 207 человек (прежде — 162);

победили болезнь — 2053 (за сутки до этого — 2581).

Дополнительно сообщается, что среди почти девяти тысяч новых больных, выявленных 10 октября, 78 медработников и 863 детей. Статистика по детской заболеваемости, к слову, постоянно растет.

Лидерство среди регионов, как и прежде, держит Харьковская область — 1419 новых случаев. Также в первую тройку вошли Днепропетровская (765) и Одесская (690) области. Меньше всего новых заболевших за прошлые сутки было обнаружено на Кировоградщине (34) и Закарпатье (41).

Отметим, что осенью прошлого года коронавирусная статистика не была столь беспощадной. К примеру, 11 октября 2020-го было зарегистрировано лишь 4768 новых случаев COVID-19, что почти вполовину меньше, нежели болеет людей сейчас. Погибало из-за коронавируса тоже меньше — 87 человек против нинешних 207.

Добавим, что за все время в стране:

заболели — 2 550 089 человек;

выздоровели — 2 292 480 человек;

погибли из-за ковида — 58 700 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ученым якобы удалось обнаружить настоящий источник происхождения коронавируса. Что именно узнали американские исследователи, узнавайте в нашем материале.