Почти вдвое больше: коронавирус в Украине бьет прошлогодние цифры
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За сутки заболело 863 ребенка
Понедельник, 11 октября, Украина начинает с 8832 новыми случаями коронавируса. Как часто бывает после выходных, количество заболевших значительно снизилось, что обычно объясняется понижающейся активностью в плане проведения тестирований в воскресенье.
Статистические данные предоставили в Министерстве здравоохранения.
Отметим, что несмотря на общее снижение заболеваемости, количество погибших за сутки пациентов увеличилось по сравнению со вчерашней статистикой. Однако радует то, что уменьшилось и количество госпитализированных больных.
Всего за прошедшие сутки в Украине:
- госпитализированы — 2672 человека (сутками ранее — 3712);
- умерли от COVID-19 — 207 человек (прежде — 162);
- победили болезнь — 2053 (за сутки до этого — 2581).
Дополнительно сообщается, что среди почти девяти тысяч новых больных, выявленных 10 октября, 78 медработников и 863 детей. Статистика по детской заболеваемости, к слову, постоянно растет.
Лидерство среди регионов, как и прежде, держит Харьковская область — 1419 новых случаев. Также в первую тройку вошли Днепропетровская (765) и Одесская (690) области. Меньше всего новых заболевших за прошлые сутки было обнаружено на Кировоградщине (34) и Закарпатье (41).
Отметим, что осенью прошлого года коронавирусная статистика не была столь беспощадной. К примеру, 11 октября 2020-го было зарегистрировано лишь 4768 новых случаев COVID-19, что почти вполовину меньше, нежели болеет людей сейчас. Погибало из-за коронавируса тоже меньше — 87 человек против нинешних 207.
Добавим, что за все время в стране:
- заболели — 2 550 089 человек;
- выздоровели — 2 292 480 человек;
- погибли из-за ковида — 58 700 человек.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ученым якобы удалось обнаружить настоящий источник происхождения коронавируса. Что именно узнали американские исследователи, узнавайте в нашем материале.
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