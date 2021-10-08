"Через две недели будет сложно всем": доктор озвучил неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине

Жиравецкий говорит, что протокол лечения от коронавируса штамма "Дельта" срабатывает хуже, поэтому количество госпитализаций увеличится

Не исключено, что в ближайшее время количество госпитализаций, по которым сейчас "лидирует" Харьковщина, достигнет цифры в 5000 человек в сутки.

Такое мнение выразил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, волна коронавируса этой осенью будет куда мощнее, чем за тот же период прошлого года.

"Лечение дома на этот раз работает в разы слабее, поэтому будет больше госпитализаций, мы еще можем увидеть через неделю и 5000 за сутки, если не остановим распространение вируса", — говорит эксперт.

По его словам, протокол домашнего лечения в 2021 году уже не срабатывает так эффективно, как год назад, поэтому единственный шанс для заболевших зачастую — стационар.

"Если мы не проснемся, уже через две недели будет сложно всем, но самое важное то, что часть людей мы уже не сможем вернуть, они уйдут навсегда, а могли бы еще продолжать радоваться жизни", — сетует доктор, призывая вакцинироваться и соблюдать все правила карантина.

Ранее мы сообщали, что болезни сердца и инсульт, которые являются одними из самых распространенных причин смерти в мире, могут быть вызваны перенесенным коронавирусом даже спустя год после болезни.