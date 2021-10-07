Харків, Запоріжжя і Донбас в лідерах: де найбільше важких випадків коронавірусу

У Харківській області лікарні заповнені вже на 69%: у стаціонарах перебуває 2755 осіб

Після новини про перехід Харківської області в "червону" зону карантину регіон очолив новий антирейтинг. На жаль, саме на Харківщині зайнято найбільше ковідних ліжкомісць: місця заповнені вже на 69%.

За інформацією МОЗ, в Харківській області зайняті 2755 ковідних місць — найбільше в Україні. На другому місці за цим показником опинилася Дніпропетровська область, де госпіталізували 2448 осіб (заповненість лікарень на 65%). Ну а на третьому — Львівська, де зайнято 2076 ліжкомісць (52%).

Відзначимо, що на момент виходу новини найкраще справи йдуть в Кіровоградській області. Там від коронавірусу в лікарнях лікують 157 осіб (зайнято всього 20% місць).

Що ж стосується самих важких випадків, то їх найбільше в Донецькому регіоні: 69% від загальної кількості госпіталізованих потребують кисню. В антирейтинг знову потрапила Харківщина, де 67% пацієнтів потрібен кисень, і Запорізька область (64%).

Нагадаємо, що в Харківській області вже кілька днів поспіль більше 1000 випадків інфікування ковідом на добу, і 10 жовтня регіон-антилідер, ймовірно, ввійде в "червону" зону. І якщо для вакцинованих людей з сертифікатами особливих змін не відбудеться, для нещеплених введуть безліч обмежень.