Невакцинованим харків’янам доведеться несолодко: які обмеження будуть в "червоній" зоні

Харків’яни без ковідних сертифікатів повинні будуть звикнути до обмежень

Через те, що в Харківській області вже кілька днів поспіль більше 1000 випадків інфікування ковідом на добу, 10 жовтня регіон-антилідер увійде в "червону" зону. І якщо для вакцинованих людей особливих змін не відбудеться, для нещеплених введуть безліч обмежень.

Про те, що буде під забороною для людей, що не мають внутрішній ковідний сертифікат, розповіли в МОЗ.

Так, жителі "червоної" зони не зможуть:

бути в громадських місцях без рукавичок і масок;

відвідувати місця громадського харчування — ресторани і кафе;

відвідувати ТРЦ і ринки;

ходити в установи культури;

відвідувати школи і вузи (за винятком учнів 1-4 класів).

Крім того, в "червоній" зоні карантину не буде працювати канатна дорога, а масові заходи будуть під забороною.

Що ж стосується ресторанів, кафе і подібних місць, вони будуть відкриті, тільки якщо будуть щеплені 100% персоналу.

Раніше ж ми повідомляли, що саме, незважаючи на складну епідобстановку, в Харківській області не закриють.

Також ми писали, що раніше про посилення карантину заявили у Львові.