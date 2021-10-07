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Невакцинованим харків’янам доведеться несолодко: які обмеження будуть в "червоній" зоні

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Харків може увійти в "червону" зону вже 10 жовтня Новина оновлена 07 жовтня 2021, 15:08
Харків може увійти в "червону" зону вже 10 жовтня

Харків’яни без ковідних сертифікатів повинні будуть звикнути до обмежень

Через те, що в Харківській області вже кілька днів поспіль більше 1000 випадків інфікування ковідом на добу, 10 жовтня регіон-антилідер увійде в "червону" зону. І якщо для вакцинованих людей особливих змін не відбудеться, для нещеплених введуть безліч обмежень.

Про те, що буде під забороною для людей, що не мають внутрішній ковідний сертифікат, розповіли в МОЗ.

Так, жителі "червоної" зони не зможуть:

  • бути в громадських місцях без рукавичок і масок;
  • відвідувати місця громадського харчування — ресторани і кафе;
  • відвідувати ТРЦ і ринки;
  • ходити в установи культури;
  • відвідувати школи і вузи (за винятком учнів 1-4 класів).

Крім того, в "червоній" зоні карантину не буде працювати канатна дорога, а масові заходи будуть під забороною.

Що ж стосується ресторанів, кафе і подібних місць, вони будуть відкриті, тільки якщо будуть щеплені 100% персоналу.

Раніше ж ми повідомляли, що саме, незважаючи на складну епідобстановку, в Харківській області не закриють.

Також ми писали, що раніше про посилення карантину заявили у Львові.

Теги:
#Карантин #Вакцинація #Коронавірус #Червона зона
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