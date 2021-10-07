Невакцинованим харків’янам доведеться несолодко: які обмеження будуть в "червоній" зоні
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Харків’яни без ковідних сертифікатів повинні будуть звикнути до обмежень
Через те, що в Харківській області вже кілька днів поспіль більше 1000 випадків інфікування ковідом на добу, 10 жовтня регіон-антилідер увійде в "червону" зону. І якщо для вакцинованих людей особливих змін не відбудеться, для нещеплених введуть безліч обмежень.
Про те, що буде під забороною для людей, що не мають внутрішній ковідний сертифікат, розповіли в МОЗ.
Так, жителі "червоної" зони не зможуть:
- бути в громадських місцях без рукавичок і масок;
- відвідувати місця громадського харчування — ресторани і кафе;
- відвідувати ТРЦ і ринки;
- ходити в установи культури;
- відвідувати школи і вузи (за винятком учнів 1-4 класів).
Крім того, в "червоній" зоні карантину не буде працювати канатна дорога, а масові заходи будуть під забороною.
Що ж стосується ресторанів, кафе і подібних місць, вони будуть відкриті, тільки якщо будуть щеплені 100% персоналу.
Раніше ж ми повідомляли, що саме, незважаючи на складну епідобстановку, в Харківській області не закриють.
Також ми писали, що раніше про посилення карантину заявили у Львові.
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