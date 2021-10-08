Коронавирус даже в легкой форме имеет разрушительные последствия для здоровья - исследование

Явление получило название "длинного " или "продленного коронавируса".

Болезни сердца и инсульт, которые являются одними из самых распространенных причин смерти в мире, могут быть вызваны перенесенным коронавирусом даже спустя год после болезни.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые подтвердили, что сердечный приступ, инсульт, либо другие серьезные сердечно-сосудистые заболевания в течение года в большей мере угрожают тем, кто перенес COVID-19 тяжело. Но и лечившимся амбулаторно есть о чем задуматься и внимательно следить за здоровьем.

Если пациента не госпитализировали:

риск развития сердечной недостаточности на 39% выше

риск тромба в легочной артерии в течение года — в 2.2 раза выше чем у здоровых.

Если пациента госпитализировали:

риска остановки сердца увеличился в 5,8 раза

риск миокардита или воспаления сердечной мышцы — почти в 14 раз вероятнее.

Если пациент попал в реанимацию: у каждого седьмого — сердечный приступ в течение года.

Исследование проводилось в США, большинство его участников из системы здравоохранения для ветеранов — белые мужчины, исследователи отмечают, что для других категорий соотношение может колебаться.

Ранее "Телеграф" писал, что американские ученые выяснили, что беременные женщины хуже переносят коронавирус чем другие категории заболевших.