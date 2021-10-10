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В Украине за неделю вдвое выросло число "оранжевых" областей, многие на грани "красной" зоны

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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За сутки успело "пожелтеть" два региона Новость обновлена 10 октября 2021, 10:15
За сутки успело "пожелтеть" два региона

Хуже всего ситуация с госпитализацией по-прежнему на Херсонщине и Харьковщине

Всего за семь дней в Украине стремительно увеличилось количество регионов, которые по эпидемиологической статистике находятся в "оранжевой" карантинной зоне.

На утро 10 октября таких областей уже 16, о чем сообщают данные Минздрава.

Казалось бы, что за сутки изменилось не так много — мол, добавился еще один регион. Но данные по заболеваемости меняются слишком стремительно. Так, всего за один день в Киевской и Ровненской областях показатели по госпитализации значительно снизились, что автоматически перевело их в "желтую" зону.

Однако им на замену тут же пришли Черниговская, Волынская и Одесская области.

Статистика Минздрава на 10 октября
Статистика Минздрава на 10 октября

Также статистика фиксирует, что показатели "оранжевой" карантинной зоны зафиксированы в Днепропетровской, Черновицкой, Донецкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Львовской областях.

Тройка не слишком позитивных лидеров насчет ухудшение уровня госпитализации остается неизменной. При показателях <60 на 100 тыс. населения на Херсонщине фиксируется цифра 91,3, на Харьковщине — 86,7, в Запорожье — 79,7.

По-прежнему наблюдается и опасное превышение уровня занимаемых койкомест с кислородом в Донецкой области: 68,1% при норме в 65%.

К слову, в трех регионах — Полтавщине, Сумщине и Херсонщине — за последние трое суток наблюдается негативная динамика уровня госпитализации.

Отметим, что еще неделю назад, 4 октября, в Украине "оранжевую" карантинную зону составляло всего семь областей.

Статистика за 4 октября
Статистика за 4 октября

Из-за ухудшения статистики по ковидной заболеваемости власти начинают говорить о необходимости устанавливать ограничения "красной" зоны. "Телеграф" уже рассказывал, какой регион претендует первым на подобную смену карантинного зонирования.

Теги:
#Украина #Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Оранжевая зона
За сутки успело "пожелтеть" два региона
Украина
В Украине за неделю вдвое выросло число "оранжевых" областей, многие на грани "красной" зоны
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За сутки успело "пожелтеть" два региона
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