Укр

Локдаун приближается все ближе к Киеву: что будет с транспортом в "красной" зоне

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Как будет работать транспорт в Киеве в "красной" зоне Новость обновлена 07 октября 2021, 18:36
Как будет работать транспорт в Киеве в "красной" зоне

О полной остановке речь не идет, но определенные ограничения могут вводиться

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине ухудшается с каждым днем, что касается и Киева. Больной вопрос для жителей столицы — будет ли работать транспорт в случае введения "красной" зоны. Власти города заявили, что ограничения в работе транспорта будут оттягивать.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.

По его словам, остановка транспорта в Киеве будет крайней мерой, а на сегодня таких планов столичные чиновники не имеют.

Кроме того, не планируют вводить и специальные пропуска, которые были во время прошлого локдауна в Киеве. Однако, если ситуация с коронавирусом в городе начнет выходить из-под контроля, то некоторые ограничения в работе общественного транспорта будут.

В частности, Кулеба заговорил о разработке специальных электронных пропусков, которые могут ввести на время "красной" зоны, ведь, по его мнению, COVID-сертификаты не могут использоваться как пропуск для проезда в общественном транспорте.

Добавим, что в Киеве сейчас действуют ограничения "желтой" зоны карантина, но вместе с тем показатели госпитализаций, новых случаев, загруженности коек с кислородом все равно растут. И если они и дальше будут расти с такими темпом, то совсем скоро зайдет речь про "красную зону". А Киевская область вообще оказалась в шаге от "красной" зоны. В частности потому, что здесь за последние сутки значительно ухудшилась динамика госпитализаций.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких регионах зафиксировали больше всего тяжелых случаев коронавируса.

Теги:
#Киев #Транспорт #Карантин #Коронавирус #Красная зона
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