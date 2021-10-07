Рус

Локдаун наближається все ближче до Києва: що буде з транспортом у "червоній" зоні

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
Як працюватиме транспорт у Києві у "червоній" зоні Новина оновлена 07 жовтня 2021, 18:36
Як працюватиме транспорт у Києві у "червоній" зоні

Про повну зупинку мова не йде, але певні обмеження можуть вводитися

Динаміка захворюваності коронавірусом в Україні погіршується з кожним днем, що стосується і Києва. Найболючіше питання для мешканців столиці — чи працюватиме транспорт у разі введення "червоної" зони. Влада міста заявила, що обмеження у роботі транспорту будуть відтягувати.

Про це у четвер, 7 жовтня, повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

За його словами, зупинка транспорту у Києві буде крайньою мірою, а станом на сьогодні таких планів столичні посадовці не мають.

Крім того, не планують вводити і спеціальні перепустки, які були під час минулого локдауну у Києві. Однак, якщо ситуація з коронавірусом у місті почне виходити з-під контролю, то деякі обмеження у роботі громадського транспорту таки введуть.

Зокрема, Кулеба заговорив про розробку спеціальних електронних перепусток, які можуть вводити на час "червоної" зони, адже, на його думку, COVID-сертифікати не можуть використовуватися як перепустка для проїзду у громадському транспорті.

Додамо, що у Києві наразі діють обмеження "жовтої" зони карантину, але разом з тим показники госпіталізацій, нових випадків, завантаженості ліжок з киснем все одно зростають. І якщо вони і далі будуть зростати з такими темпами, то зовсім скоро зайде мова про "червону зону". А Київська область взагалі опинилася за крок від "червоної" зони. Зокрема через те, що тут за останню добу значно погіршилася динаміка госпіталізацій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких регіонах зафіксували найбільше важких випадків коронавірусу.

Теги:
#Київ #Транспорт #Карантин #Коронавірус #Червона зона
Депутати поки не проголосували за нового голову
Політика
Рада тимчасово "обезголовлена": призначення заміни Разумкова відклали
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати поки не проголосували за нового голову
Рада тимчасово "обезголовлена": призначення заміни Разумкова відклали
Дата публікації
Категорія
"Червона зона" передбачає посилення заходів безпеки по коронавірусу.
З 10 жовтня дві області увійдуть в "червону зону" по коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Зустріч Зеленського з Путіним: яку гру затіяла Москва, озвучивши питання для переговорів?
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков покинув пост спікера Ради під оплески
Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було
Дата публікації
Категорія
ТОП-10 всесвітньо відомих українців
Від Кличків до Вєрки Сердючки: завдяки кому у світі знають про Україну (інфографіка)