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Масова вакцинація почалася: за тиждень хочуть прищепити від COVID-19 1,5 млн українців

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Лідерами по вакцинації в Україні стали області, які увійшли в "червону" зону Новина оновлена 19 жовтня 2021, 13:24
Лідерами по вакцинації в Україні стали області, які увійшли в "червону" зону

У МОЗ вважають, що така мета по вакцинації українців цілком реальна

У зв’язку з погіршенням епідобстановки в Україні в уряді поставили за мету прищеплювати в тиждень не менше 1,5 млн осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Відомо, що документ вже підписав глава відомства Віктор Ляшко і направив до виконання в регіони. За його словами, в кожну з областей відправили стільки щеплень, скільки там дійсно потрібно.

"Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська області, вже довели здатність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", — говорить міністр.

На сьогодні рекорд добової вакцинації по Україні становить 193 тисячі щеплень.

Найчастіше люди стали імунізуватися в Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, які з 18 жовтня увійшли в "червону" зону карантину. Зараз ці регіони стали лідерами по вакцинації.

Нагадаємо, в Дніпрі на тлі того, що область потрапила в "червону зону" з коронавірусу, виросли темпи вакцинації. За понеділок зробили щеплення 9500 особам, що для міста — рекордна кількість.

Теги:
#Вакцинація #Мета #Віктор Ляшко #Коронавірус #Червона зона
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