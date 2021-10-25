У мережі продають підроблену "Дію": у скільки оцінили фейк і як не потрапити на аферистів

Крім "паспорта", в додатку також з’явився і несправжній сертифікат про вакцинацію

Шахраї вийшли на новий рівень — на просторах інтернету пропонують придбати фейкову версію програми "Дія" для миттєвої підробки документів.

Особливості такої махінації розповіли на порталі "Gagadget".

Відомо, що "псевдо-Дію" намагаються розрекламувати за допомогою давно занедбаної сторінки у соцмережі Facebook і через месенджер Telegram. При цьому в другому варіанті канал максимально намагаються зробити схожим із оригінальним, який контролюється Мінцифри — щоб заманити якомога більше користувачів до себе.

Реклама підробки на Facebook

Поки програма доступна лише для користувачів телефонів на ОС Android. У ній можна "зробити" паспорт, студентський квиток, ідентифікаційний код і навіть водійські права. Не обійшлося у останньому оновленні і без сертифіката про вакцинацію. Однак запропонувати шахраї змогли хіба що внутрішній "зелений" (про нібито дві дози вакцини).

Підроблені документи

Суть програми полягає в тому, що її користувач може замінити у всіх цих документах ім’я, фото і дату народження на власні. Звісно, що через QR-код такі "документи" перевірки не пройдуть.

Втім, фейкову "Дію" рекламують, як чудовий засіб для підлітків, які бажають купувати алкоголь і сигарети без проблем, а також противників вакцинації.

Так зазивають довірливих українців придбати підробку

Реклама фейкового додатку

Оцінили подібний додаток не дуже дорого — доступ до неї можна отримати за 120 гривень.

На подібну зухвалість уже відреагував очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він попередив користувачів подібного додатку — за такі дії є відповідальність згідно закону, адже вони займаються підробкою документів. Інтригуюче "вітання" міністр передав і розробникам шахрайської схеми.

У Мінцифри поки не відреагували на подібну зухвалість. Хоча раніше генеральна прокурор Ірина Венедиктова і попереджала, що за будь-яку підробку документів, в тому числі ковідних сертифікатів, в Україні будуть карати по всій строгості закону.

А щоб не попастися в лапи шахраям, краще обзавестися справжніми документами. Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як і де можна сформувати COVID-сертифікат.