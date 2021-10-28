В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки

Лидер по заражениям — Одесская область.

Количество новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти — на утро 28 октября зафиксировали 26 071 случаев, что на 3497 человек больше чем в предыдущие сутки. Это рекордный показатель за все время пандемии. Среди заболевших 477 медиков и 1 830 детей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно статистике за 27 октября:

попали в больницу c COVID-19 — 5 366 человек (накануне — 5 925)

умерли — 576 людей (в предыдущий день — 692)

выздоровели — 10 006 человек (днем ранее — 11 593)

вакцинированы от коронавируса — 291 985 , среди них второй дозой — 79 301человек .

Предыдущий показатель максимальной суточной заболеваемости фиксировали чуть менее недели назад.

Предыдущий рекорд заболеваемости 22 октября

Наибольшее количество заболевших выявили в Одесской области — 2296 заболевших, это антирекорд для региона. В тройке лидеров также Днепропетровская и Житомирская области. Здесь заболели за прошедший день 2113 и 1668 человек соответственно.

Меньше всего новых случаев ковида — в Кировоградской области (184 человека).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стал доступен сертификат после первой вакцинации тем, у кого нет биометрического паспорта или ID-карты на портале "Дия".