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В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Коронавирус в Украине. Новость обновлена 28 октября 2021, 08:35
Коронавирус в Украине.

Лидер по заражениям — Одесская область.

Количество новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти — на утро 28 октября зафиксировали 26 071 случаев, что на 3497 человек больше чем в предыдущие сутки. Это рекордный показатель за все время пандемии. Среди заболевших 477 медиков и 1 830 детей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно статистике за 27 октября:

  • попали в больницу c COVID-19 — 5 366 человек (накануне — 5 925)
  • умерли — 576 людей (в предыдущий день — 692)
  • выздоровели — 10 006 человек (днем ранее — 11 593)
  • вакцинированы от коронавируса — 291 985 , среди них второй дозой — 79 301человек .

Предыдущий показатель максимальной суточной заболеваемости фиксировали чуть менее недели назад.

Предыдущий рекорд заболеваемости 22 октября
Предыдущий рекорд заболеваемости 22 октября

Наибольшее количество заболевших выявили в Одесской области — 2296 заболевших, это антирекорд для региона. В тройке лидеров также Днепропетровская и Житомирская области. Здесь заболели за прошедший день 2113 и 1668 человек соответственно.

Меньше всего новых случаев ковида — в Кировоградской области (184 человека).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стал доступен сертификат после первой вакцинации тем, у кого нет биометрического паспорта или ID-карты на портале "Дия".

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
Коронавирус в Украине.
Украина
В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки
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Дата публикации
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В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки
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