Количество госпитализированных с COVID-19 увеличилось вдвое

Наибольшее количество новых случаев на Днепропетровщине.

В Украине за минувшие сутки выявили 22 574 случаев COVID-19. Заболевших несовершеннолетних – 1 532, медработников – 399. Новых случаев практически на 3,5 тысячи больше чем накануне.

Об этом сообщает статистика Минздрава.

За сутки 26 октября:

в больницу попали – 5 925 человек (днем ранее — 2939)

летальных исходов – 692 (накануне 734)

выздоровели от коронавируса – 11 593 человека (накануне — 9738).

Кроме этого Минздрав отчитался о новом рекорде вакцинированных за сутки — 291 293 человек, из которых полную иммунизацию прошли — 79 280.

По регионам наибольшее количество заболевших:

Днепропетровская область – 1874 случая

Харьковская область – 1641 случай

Одесская область – 1477 случаев

Львовская область – 1426 случаев

Киев – 1416 случаев.

Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 65 628 украинцев, а более 2,8 млн инфицировались COVID-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве определились когда украинцев начнут вакцинировать в третий раз — бустерной дозой и кому она положена.