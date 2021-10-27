Укр

Количество госпитализированных с COVID-19 увеличилось вдвое

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
69
Автомобили скорой помощи. Новость обновлена 27 октября 2021, 08:47
Автомобили скорой помощи.

Наибольшее количество новых случаев на Днепропетровщине.

В Украине за минувшие сутки выявили 22 574 случаев COVID-19. Заболевших несовершеннолетних – 1 532, медработников – 399. Новых случаев практически на 3,5 тысячи больше чем накануне

Об этом сообщает статистика Минздрава. 

За сутки 26 октября:

  • в больницу попали – 5 925 человек (днем ранее — 2939)
  • летальных исходов – 692 (накануне 734)
  • выздоровели от коронавируса – 11 593 человека (накануне — 9738).

Кроме этого Минздрав отчитался о новом рекорде вакцинированных за сутки — 291 293 человек, из которых полную иммунизацию прошли — 79 280.

По регионам наибольшее количество заболевших:

  • Днепропетровская область – 1874 случая
  • Харьковская область – 1641 случай
  • Одесская область – 1477 случаев
  • Львовская область – 1426 случаев
  • Киев – 1416 случаев.

Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 65 628 украинцев, а более 2,8 млн инфицировались COVID-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве определились когда украинцев начнут вакцинировать в третий раз — бустерной дозой и кому она положена.

Теги:
#Статистика #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
Infiniti разбило в хлам
Харьков
Обломки разбросало по всему перекрестку: эксклюзивные фото и видео с места ДТП в Харькове
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Infiniti разбило в хлам
Обломки разбросало по всему перекрестку: эксклюзивные фото и видео с места ДТП в Харькове
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы
Дата публикации
Категория
"Bayraktar"
Bayraktar впервые применили на Донбассе против боевиков "ДНР" (видео)
Дата публикации
Категория
Екатерина Рожкова, Кирилл Шевченко и Андрей Пышный (слева направо)
"Телеграф" узнал, кого в ОП сватают на место нового главы Нацбанка
Дата публикации
Категория
"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам
Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу