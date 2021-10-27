Количество госпитализированных с COVID-19 увеличилось вдвое
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Наибольшее количество новых случаев на Днепропетровщине.
В Украине за минувшие сутки выявили 22 574 случаев COVID-19. Заболевших несовершеннолетних – 1 532, медработников – 399. Новых случаев практически на 3,5 тысячи больше чем накануне.
Об этом сообщает статистика Минздрава.
За сутки 26 октября:
- в больницу попали – 5 925 человек (днем ранее — 2939)
- летальных исходов – 692 (накануне 734)
- выздоровели от коронавируса – 11 593 человека (накануне — 9738).
Кроме этого Минздрав отчитался о новом рекорде вакцинированных за сутки — 291 293 человек, из которых полную иммунизацию прошли — 79 280.
По регионам наибольшее количество заболевших:
- Днепропетровская область – 1874 случая
- Харьковская область – 1641 случай
- Одесская область – 1477 случаев
- Львовская область – 1426 случаев
- Киев – 1416 случаев.
Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 65 628 украинцев, а более 2,8 млн инфицировались COVID-19.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве определились когда украинцев начнут вакцинировать в третий раз — бустерной дозой и кому она положена.
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