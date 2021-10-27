Укр

В Минздраве сказали, кому и когда положена третья прививка от "короны"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Виктор Ляшко назвал тех, кому бустер в Украине сейчас нужнее всего
Виктор Ляшко назвал тех, кому бустер в Украине сейчас нужнее всего

В министерстве обещают обеспечить бустерами всех желающих, но не называют сроки

В Украине, которая каждый день бьет собственные рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса, нарастают темпы вакцинации. И тех, кто уже получил или планирует получить две дозы прививки, волнует вопрос о бустерной дозе. Ведь спустя полгода после вакцинации, как показали исследования, иммунитет ослабевает, и человеку нужен бустер для продления защиты.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, недавно Национальная техническая группа экспертов рекомендовала использовать дополнительную дозу для иммунокомпрометированных лиц – то есть людей с острыми хроническими лейкозами, находящихся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии.

Решения насчет всех остальных пока нет, однако министр прогнозирует, что третью дозу получит каждый, кто захочет привиться вновь.

"У нас 100% будет доступна для каждого безвозмездная или бустерная доза, или повторная двойная прививка, если это потребуется. Почему я говорю, что 100% будет? Потому что у меня уже почти подписаны контракты, точнее документы о намерениях, на поставку вакцин на следующие 2022-2023 годы", — говорит Виктор Ляшко.

Напомним, что ранее министр рассказал, что делать тем, кому вакцинация противопоказана и как пережить карантин без ковид-сертификатов.

Теги:
#Вакцинация #Виктор Ляшко #Коронавирус #Бустер
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