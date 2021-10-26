В обход прививок: в Минздраве придумали, что делать с теми, кому вакцинация противопоказана
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В Украине позаботятся о тех, кому вакцинация против коронавируса действительно противопоказана
Все больше областей Украины на грани "красной" зоны. А жители некоторых регионов уже ощутили на себе все "прелести" адаптивного жесткого карантина, когда без ковид-сертификатов не пустят ни на работу, ни в общественный транспорт. Что делать тем, кому вакцинация противопоказана — на этот вопрос ответил глава Минздрава Виктор Ляшко.
В интервью для "УП" министр сказал, что законодательство уже предусматривает справки для тех, у кого есть противопоказания к антиковидным прививкам. Пока эти документы не выдают, однако начнут уже с 8 ноября.
Что же касается "Дии", в ближайшее время подтянуть эти справки в электронном формате пока не удастся и нужно будет довольствоваться только бумажным вариантом.
Однако стоит отметить, что вакцинироваться от коронавируса нельзя, только если:
- вы имеете тяжелую аллергическую реакцию после первой дозы — анафилактический шок;
- есть гиперчувствительность к компонентам вакцины.
Людей с вышеперечисленными противопоказаниями в Украине очень мало — менее 1%.
Во всех остальных случаях делать прививку нужно, тем более, если речь идет о хронических заболеваниях. Обязательной вакцинации подлежат люди, которым нужна дополнительная защита от коронавируса при:
- гипертонии;
- сахарном диабете;
- онкологии;
- астме;
- ВИЧ;
- гепатите и прочих тяжелых болезнях.
Напомним, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, что делать взрослым и детям для того, чтобы в семье не было ковида.
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