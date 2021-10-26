Укр

В обход прививок: в Минздраве придумали, что делать с теми, кому вакцинация противопоказана

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
193
Ляшко говорит, что справки-медотводы будут выдавать уже с 8 ноября Новость обновлена 26 октября 2021, 12:43
Ляшко говорит, что справки-медотводы будут выдавать уже с 8 ноября

В Украине позаботятся о тех, кому вакцинация против коронавируса действительно противопоказана

Все больше областей Украины на грани "красной" зоны. А жители некоторых регионов уже ощутили на себе все "прелести" адаптивного жесткого карантина, когда без ковид-сертификатов не пустят ни на работу, ни в общественный транспорт. Что делать тем, кому вакцинация противопоказана — на этот вопрос ответил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В интервью для "УП" министр сказал, что законодательство уже предусматривает справки для тех, у кого есть противопоказания к антиковидным прививкам. Пока эти документы не выдают, однако начнут уже с 8 ноября. 

Что же касается "Дии", в ближайшее время подтянуть эти справки в электронном формате пока не удастся и нужно будет довольствоваться только бумажным вариантом.

Однако стоит отметить, что вакцинироваться от коронавируса нельзя, только если:

  • вы имеете тяжелую аллергическую реакцию после первой дозы — анафилактический шок;
  • есть гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Людей с вышеперечисленными противопоказаниями в Украине очень мало — менее 1%.

Во всех остальных случаях делать прививку нужно, тем более, если речь идет о хронических заболеваниях. Обязательной вакцинации подлежат люди, которым нужна дополнительная защита от коронавируса при:

  • гипертонии;
  • сахарном диабете;
  • онкологии;
  • астме;
  • ВИЧ;
  • гепатите и прочих тяжелых болезнях.

Напомним, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, что делать взрослым и детям для того, чтобы в семье не было ковида.

Теги:
#Карантин #Справки #Виктор Ляшко #Коронавирус
Глава фракции "Слуга народа" убежден, что слова Данилова "не имеют компании"
Политика
В "Слуге народа" высказались об идее Данилова по усилению полномочий Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Глава фракции "Слуга народа" убежден, что слова Данилова "не имеют компании"
В "Слуге народа" высказались об идее Данилова по усилению полномочий Зеленского
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине
Коронавирус за день убил 734 украинца – это абсолютный антирекорд
Дата публикации
Категория
Юлия Привалова
"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя
Дата публикации
Категория
За год после "референдума" больших подвижек в вопросах Зеленского нет
Годовщина "референдума от Зеленского": как "слуги" воплощают народные чаяния и свои обещания
Дата публикации
Категория
За газ заплатим еще дороже
Украинцам снова хотят поднять цену на газ - какие цифры увидим в платежках