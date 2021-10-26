В Украине могут "покраснеть" еще 5 областей: какие регионы под угрозой
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Список "красных" регионов может расшириться до 13 областей
Николаевская и Ровенская области со вторника, 26 октября, перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Однако совсем скоро к ним могут присоединиться еще как минимум 5 регионов.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
По его словам, уже на ближайшем заседании комиссии по ТЭБ и ЧС рассмотрят вопрос введения "красной" зоны в следующих областях:
- Житомирской;
- Луганской;
- Львовской;
- Хмельницкой;
- Черниговской.
Таким образом, эти регионы могут пополнить список областей, где уже введен самый высокий эпидемический уровень опасности из-за ситуации с коронавирусом: Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Сумской и Запорожской, Херсонской областей. После этого "красная" зона будет уже в 13 регионах Украины.
Ляшко отметил, что весной регионы в среднем находились в "красной" зоне в течение 37 дней.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 26 октября, в Украине зафиксировали 734 летальных случая — абсолютный максимум с начала пандемии.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие запреты и правила действуют при "красном" уровне эпидемических ограничений.
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