В Украине могут "покраснеть" еще 5 областей: какие регионы под угрозой

Список "красных" регионов может расшириться до 13 областей

Николаевская и Ровенская области со вторника, 26 октября, перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Однако совсем скоро к ним могут присоединиться еще как минимум 5 регионов.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, уже на ближайшем заседании комиссии по ТЭБ и ЧС рассмотрят вопрос введения "красной" зоны в следующих областях:

Житомирской;

Луганской;

Львовской;

Хмельницкой;

Черниговской.

Таким образом, эти регионы могут пополнить список областей, где уже введен самый высокий эпидемический уровень опасности из-за ситуации с коронавирусом: Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Сумской и Запорожской, Херсонской областей. После этого "красная" зона будет уже в 13 регионах Украины.

Ляшко отметил, что весной регионы в среднем находились в "красной" зоне в течение 37 дней.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 26 октября, в Украине зафиксировали 734 летальных случая — абсолютный максимум с начала пандемии.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие запреты и правила действуют при "красном" уровне эпидемических ограничений.