Комаровский рассказал, как защитить детей от атакующего Дельта-штамма

Известный педиатр рассказал, что делать взрослым и детям для того, чтобы в семье не было ковида

Штамм коронавируса "Дельта", который активно распространяется в Украине и бьет антирекорды смертности, увы, поражает и детей.

Как их обезопасить — ответил известный педиатр Евгений Комаровский на официальном Телеграмм-канале Минздрава Украины.

По его словам, главное для родителей при ковиде:

Не стать источником заражения для своего же ребенка — вакцинироваться.

Соблюдать правила безопасности (носить маску, не лезть в толпу, проветривать помещения и т.д.).

Тем временем для детей взрослые должны обеспечить:

Прогулки на свежем воздухе.

Если это возможно, сделать прививку (для детей от 12 лет — при наличии патологий, подростков старше 16 лет можно вакцинировать при желании родителей).

Учить детей не лезть в толпу, избегать массовых мероприятий.

"Наверное, любой здравомыслящий родитель пойдет на все, чтобы обезопасить ребенка", — ответил Комаровский на вопрос о том, стоит ли родителям делать себе прививки от ковида.

Доктор советует не верить в мифы о вакцинации и "всемирном заговоре".

"Сомневаетесь — учитесь и получайте информацию честную. Есть всего два варианта защиты детей: вакцинация тех, кто их окружает, и воздух. Дети не должны быть в тесном контакте и в невентилируемых помещениях", — резюмирует эксперт.

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