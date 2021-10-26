Комаровский рассказал, как защитить детей от атакующего Дельта-штамма
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Известный педиатр рассказал, что делать взрослым и детям для того, чтобы в семье не было ковида
Штамм коронавируса "Дельта", который активно распространяется в Украине и бьет антирекорды смертности, увы, поражает и детей.
Как их обезопасить — ответил известный педиатр Евгений Комаровский на официальном Телеграмм-канале Минздрава Украины.
По его словам, главное для родителей при ковиде:
- Не стать источником заражения для своего же ребенка — вакцинироваться.
- Соблюдать правила безопасности (носить маску, не лезть в толпу, проветривать помещения и т.д.).
Тем временем для детей взрослые должны обеспечить:
- Прогулки на свежем воздухе.
- Если это возможно, сделать прививку (для детей от 12 лет — при наличии патологий, подростков старше 16 лет можно вакцинировать при желании родителей).
- Учить детей не лезть в толпу, избегать массовых мероприятий.
"Наверное, любой здравомыслящий родитель пойдет на все, чтобы обезопасить ребенка", — ответил Комаровский на вопрос о том, стоит ли родителям делать себе прививки от ковида.
Доктор советует не верить в мифы о вакцинации и "всемирном заговоре".
"Сомневаетесь — учитесь и получайте информацию честную. Есть всего два варианта защиты детей: вакцинация тех, кто их окружает, и воздух. Дети не должны быть в тесном контакте и в невентилируемых помещениях", — резюмирует эксперт.
Напомним, известный доктор Тарас Жиравецкий рассказал, когда при коронавирусе нужны антибиотики и срочная госпитализация.
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