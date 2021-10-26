Комаровський розповів, як захистити дітей від атакуючого Дельта-штаму
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Відомий педіатр розповів, що робити дорослим та дітям для того, щоб у сім’ї не було ковіду
Штам коронавірусу "Дельта", який активно поширюється в Україні та б’є антирекорди смертності, на жаль, вражає і дітей.
Як їх убезпечити – відповів відомий педіатр Євген Комаровський на офіційному Телеграм-каналі МОЗ України.
За його словами, головне для батьків при ковіді:
- Не стати джерелом зараження для своєї дитини — вакцинуватися.
- Дотримуватись правил безпеки (носити маску, не лізти в натовп, провітрювати приміщення тощо).
Тим часом для дітей дорослі мають забезпечити:
- Прогулянки на свіжому повітрі.
- Якщо це можливо, зробити щеплення (для дітей віком від 12 років – за наявності патологій, підлітків віком від 16 років можна вакцинувати за бажанням батьків).
- Вчити дітей не лізти у натовп, уникати масових заходів.
"Напевно, будь-які розсудливі батьки підуть на все, щоб убезпечити дитину", — відповів Комаровський на запитання, чи варто батькам робити щеплення від ковіду.
Лікар радить не вірити в міфи про вакцинацію та "всесвітню змову".
"Сумніваєтеся — вчіться і отримуйте інформацію чесну. Є всього два варіанти захисту дітей: вакцинація тих, хто їх оточує, і повітря. Діти не повинні бути в тісному контакті і в приміщеннях, що не вентилюються", — резюмує експерт.
Нагадаємо, відомий доктор Тарас Жиравецький розповів, коли при коронавірусі потрібні антибіотики та термінова госпіталізація.
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