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Комаровський розповів, як захистити дітей від атакуючого Дельта-штаму

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Запорука здоров’я дитини під час пандемії — свіже повітря та уникнення контактів Новина оновлена 26 жовтня 2021, 11:12
Запорука здоров’я дитини під час пандемії — свіже повітря та уникнення контактів

Відомий педіатр розповів, що робити дорослим та дітям для того, щоб у сім’ї не було ковіду

Штам коронавірусу "Дельта", який активно поширюється в Україні та б’є антирекорди смертності, на жаль, вражає і дітей.

Як їх убезпечити – відповів відомий педіатр Євген Комаровський на офіційному Телеграм-каналі МОЗ України.

За його словами, головне для батьків при ковіді:

  • Не стати джерелом зараження для своєї дитини — вакцинуватися.
  • Дотримуватись правил безпеки (носити маску, не лізти в натовп, провітрювати приміщення тощо).

Тим часом для дітей дорослі мають забезпечити:

  • Прогулянки на свіжому повітрі.
  • Якщо це можливо, зробити щеплення (для дітей віком від 12 років – за наявності патологій, підлітків віком від 16 років можна вакцинувати за бажанням батьків).
  • Вчити дітей не лізти у натовп, уникати масових заходів.

"Напевно, будь-які розсудливі батьки підуть на все, щоб убезпечити дитину", — відповів Комаровський на запитання, чи варто батькам робити щеплення від ковіду.

Лікар радить не вірити в міфи про вакцинацію та "всесвітню змову".

"Сумніваєтеся — вчіться і отримуйте інформацію чесну. Є всього два варіанти захисту дітей: вакцинація тих, хто їх оточує, і повітря. Діти не повинні бути в тісному контакті і в приміщеннях, що не вентилюються", — резюмує експерт.

Нагадаємо, відомий доктор Тарас Жиравецький розповів, коли при коронавірусі потрібні антибіотики та термінова госпіталізація.

Теги:
#Діти #Коронавірус #Євген Комаровський #Штам Дельта
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