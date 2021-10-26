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Коронавірус за день убив 734 українця - це абсолютний антирекорд

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Статистика коронавірусу в Україні Новина оновлена 26 жовтня 2021, 09:01
Статистика коронавірусу в Україні

Кількість пацієнтів, які одужали від COVID-19, перевищила 9,5 тисяч

Станом на ранок вівторка, 26 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків коронавірусу, але при цьому кількість летальних випадків від COVID-19 досягла історичного максимуму — вперше з початку пандемії за добу померли 734 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Так, на ранок 26 жовтня статистика COVID-19 має наступний вигляд:

  • нових випадків 19120 (добою раніше 14634)
  • летальних випадків 734 (до цього — 330)
  • госпіталізованих — 2939 (напередодні — 3912)
  • одужали — 9738 (минулої доби 4598).

Крім того, за добу захворіли 1414 дітей та 338 медичних працівників.

Варто зазначити, що попередній антирекорд смертності в Україні фіксували 22 жовтня — тоді за добу померли 614 осіб. Однак станом на ранок 26 жовтня смертність від коронавірусу знову встановила історичний максимум і склала 734 особи.

Вперше з початку пандемії в Україні померло понад 700 осіб за добу
Вперше з початку пандемії в Україні померло понад 700 осіб за добу

У регіональному розрізі найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.  

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 2 803 159 осіб;
  •  одужало – 2 390 112 осіб;
  •  летальних випадків – 64 936.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні вперше у цьому році розгорнуть мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом.

Теги:
#Україна #Міністерство охорони здоров'я України #Коронавірус #Covid-19 #Смертність
Статистика коронавірусу в Україні
Україна
Коронавірус за день убив 734 українця - це абсолютний антирекорд
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні
Коронавірус за день убив 734 українця - це абсолютний антирекорд
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