Коронавірус за день убив 734 українця - це абсолютний антирекорд

Кількість пацієнтів, які одужали від COVID-19, перевищила 9,5 тисяч

Станом на ранок вівторка, 26 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків коронавірусу, але при цьому кількість летальних випадків від COVID-19 досягла історичного максимуму — вперше з початку пандемії за добу померли 734 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Так, на ранок 26 жовтня статистика COVID-19 має наступний вигляд:

нових випадків 19120 (добою раніше 14634)

летальних випадків 734 (до цього — 330)

госпіталізованих — 2939 (напередодні — 3912)

одужали — 9738 (минулої доби 4598).

Крім того, за добу захворіли 1414 дітей та 338 медичних працівників.

Варто зазначити, що попередній антирекорд смертності в Україні фіксували 22 жовтня — тоді за добу померли 614 осіб. Однак станом на ранок 26 жовтня смертність від коронавірусу знову встановила історичний максимум і склала 734 особи.

Вперше з початку пандемії в Україні померло понад 700 осіб за добу

У регіональному розрізі найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 803 159 осіб;

одужало – 2 390 112 осіб;

летальних випадків – 64 936.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні вперше у цьому році розгорнуть мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом.