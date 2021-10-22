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Сумні рекорди: в яких регіонах України вмирає найбільше хворих на COVID-19

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Лідером за кількістю летальних випадків стала Донецька область Новина оновлена 22 жовтня 2021, 10:24
Лідером за кількістю летальних випадків стала Донецька область

За останню добу в Україні загинуло 614 коронавірусних пацієнтів

Другий день поспіль в Україні COVID-19 сягає рекордних цифр. Наприклад, на ранок п’ятниці, 22 жовтня, зафіксовано найбільша добова кількість загиблих — 614.

"Телеграф" вирішив дізнатися, які регіони є рекордсменами за летальними випадками, а де пацієнти помирають рідше.

Збільшення смертності в Україні
Збільшення смертності в Україні

Абсолютним "лідером" за кількістю померлих через "корону" за останню добу є Донецька область. Тут хвороба перемогла 94 людей. Також до п’ятірки увійшли Дніпропетровська (+57 смертей), Херсонська (+54), Одеська (+45) області та Київ (+44).

Найменше в четвер загинуло ковідних пацієнтів у Закарпатській (+1), Кіровоградській (+5), Івано-Франківській (+7), Сумській (+8), а також Полтавській і Хмельницькій (по +12 в кожній) областях.

Якщо ж розглядати статистику за весь час пандемії, то лідери щодо летальних випадків злегка зміняться.

Найменше загиблих від ковіду зареєстровано на території Кіровоградської області — 938 осіб.

Регіони з найменшою кількістю смертей
Регіони з найменшою кількістю смертей

А ось очолює сумний рейтинг за кількістю померлих столиця. За весь час хвороби в Києві загинуло 5824 людини.

Лідери за кількістю смертей
Лідери за кількістю смертей

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки медиків у всьому світі загинуло з початку коронавірусної пандемії.

Теги:
#Смертність #Коронавірус #Covid-19
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