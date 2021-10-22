Печальные рекорды: в каких регионах Украины умирает больше всего больных COVID-19
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За последние сутки в Украине погибло 614 коронавирусных пациентов
Второй день подряд в Украине COVID-19 достигает рекордных цифр. К примеру, на утро пятницы, 22 октября, зафиксировано наибольшее суточное количество погибших — 614.
"Телеграф" решил разузнать, какие регионы являются рекордсменами по летальным случаям, а где пациенты умирают реже.
Абсолютным "лидером" по количеству умерших из-за "короны" за последние сутки является Донецкая область. Здесь болезнь победила 94 людей. Также в пятерку вошли Днепропетровская (+57 смертей), Херсонская (+54), Одесская (+45) и Киев (+44).
Меньше всего в четверг погибло ковидных пациентов в Закарпатской (+1), Кировоградской (+5), Ивано-Франковской (+7), Сумской (+8), а также Полтавской и Хмельницкой (по +12 в каждой) областях.
Если же рассматривать статистику за все время пандемии, то лидеры по летальным случаям слегка изменятся.
Меньше всего погибших от ковида зарегистрировано на территории Кировоградской области — 938 человек.
А вот возглавляет печальный рейтинг по количеству умерших столица. За все время болезни в Киеве погибло 5824 человека.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько медиков во всем мире погибло с начала коронавирусной пандемии.
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