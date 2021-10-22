Счет идет уже на сотни тысяч: сколько медиков убил коронавирус с начала пандемии

ВОЗ считает, что медики должны получать COVID-вакцины в первую очередь

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мог привести к смерти нескольких сотен тысяч медицинских работников. В связи с этим страны призывают пересмотреть свое отношение к вакцинации.

Как пишет BBC, соответствующее заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, распределение прививок от коронавируса в мире крайне несправедливо, а в первую очередь вакцины должны получать именно медики.

По подсчетам ВОЗ, в период с января 2020 года по май 2021 от коронавируса могли умереть от 80 000 до 180 000 медицинских работников. В то же время статистика вакцинации среди них говорит о том, что в среднем две вакцины от COVID-19 получили двое из пяти медиков. Данные собирали в 119 странах мира.

При этом отмечается, что различия между странами и экономическими группами колоссальное. Хуже всего ситуация в Африке, где по статистике полную вакцинацию прошли менее одного медработника из 10, в то время как в странах с высоким уровнем дохода — 8 из 10.

В связи с этим глава ВОЗ призывает страны делиться вакцинами, чтобы разница в вакцинации между континентами не была такой большой. Более того, Гебрейесус раскритиковал механизм Covax за то, что страны отклонились от первоначальной идеи справедливого распределения вакцин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ВОЗ не могут контролировать развитие пандемии коронавируса и призывают к массовой вакцинации.