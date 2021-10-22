Украина второй день подряд бьет рекорды заболеваемости и смертности за всю пандемию COVID-19

Лидером по количеству новых случаев стала Львовская область

После предыдущего рекорда по количеству больных волна коронавируса в Украине и не думает ослабевать — за прошлые сутки в стране зафиксировано 23 785 новых случаев ковида. Это на 1370 человек больше, чем днем ранее.

О такой статистике сообщает Минздрав Украины.

На утро пятницы, 22 октября, в стране:

госпитализированы — 5141 человек (сутками ранее — 4892);

погибли из-за коронавируса — 614 человек (накануне — 546);

выздоровели — 8530 человек (прежде — 8036).

Значительную часть среди заболевших по-прежнему составляют медицинские работники (391) и дети (1800).

Следует отметить, что количество погибших за сутки — также рекордное для Украины.

Добавим, что среди областей-лидеров по количеству заболевших нынче выделились Львовщина (1647), Днепропетровщина (1641), Одесчина (1484), Запорожье (1391) и Киев (1323). Также по числу новых случаев бьют рекорды Харьковская (1306), Сумская (1305), Хмельницкая (1294), Херсонская (1248), Донецкая (1144), Черниговская (1033) и Полтавская (1020) области.

Вакцинировались за прошедшие сутки 269 666 жителей Украины. Это тоже новый рекорд — на этот раз позитивный.

Всего с начала пандемии в стране:

заболело — 2 725 385 человек;

выздоровело — 2 361 365 человек;

умерло из-за COVID-19 — 63 003 человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к Украине приближается новый штамм коронавируса "Дельта плюс" — могут завезти из Российской Федерации.